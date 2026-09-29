Medvegyev Hangcsouban aratta a 24. tornagyőzelmét, Davidovich remekül tért vissza

Davidovich a csengtui fináléban két szettben kerekedett az ötödikként rangsorolt lengyel Hubert Hurkacz fölé. A kiegyenlített, egyetlen bréket hozó mérkőzés az ATP honlapjának beszámolója alapján 1 óra 46 percig tartott. Davidovich két és fél hónaposra nyúlt hátsérülése után tért vissza, és aratta rögtön karrierje második tornagyőzelmét. A 27 éves spanyolnak 2026 előtt öt elbukott ATP-döntője volt, idén viszont 2/2-re áll.

Medvegyev a hangcsoui döntőben szintén két szettben jobbnak bizonyult honfitársánál, a másodikként rangsorolt Andrej Rubljovnál. Az 1 óra 33 perces összecsapáson két brék bizonyult döntőnek: a 23 ásszal jeleskedő Medvegyev az első játszmában 5:5-ös állásnál, majd rögtön a második szett elején tudta elvenni Rubljov adogatójátékát.

A 30 éves Medvegyev 44. alkalommal játszott döntőt ATP-tornán, 24. diadalát aratta, idén Dubai és Brisbane után a harmadikat. A két orosz teniszező tizedik alkalommal mérkőzött meg egymással, Medvegyev nyolcadszor nyert, 2022 után sorozatban a negyedszer. A viadalon hatodik kiemeltként a negyeddöntőben búcsúzott Marozsán Fábián, aki párosban nyolcaddöntős volt.