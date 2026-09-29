Nemzeti Sportrádió

Medvegyev Hangcsouban aratta a 24. tornagyőzelmét, Davidovich remekül tért vissza

2026.09.29. 16:18
Danyiil Medvegyev (Fotó: Getty Images)
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ATP Hangcsou ATP Csengtu Danyiil Medvegyev Alejandro Davidovich
A spanyol Alejandro Davidovich megnyerte az 1.2 millió dollár (390 millió forint) összdíjazású csengtui tenisztornát, míg ugyancsak kedden az orosz Danyiil Medvegyev első kiemeltként diadalmaskodott az egymillió dollár összdíjazású hangcsoui, szintén kemény pályás viadalon.

Davidovich a csengtui fináléban két szettben kerekedett az ötödikként rangsorolt lengyel Hubert Hurkacz fölé. A kiegyenlített, egyetlen bréket hozó mérkőzés az ATP honlapjának beszámolója alapján 1 óra 46 percig tartott. Davidovich két és fél hónaposra nyúlt hátsérülése után tért vissza, és aratta rögtön karrierje második tornagyőzelmét. A 27 éves spanyolnak 2026 előtt öt elbukott ATP-döntője volt, idén viszont 2/2-re áll.

Medvegyev a hangcsoui döntőben szintén két szettben jobbnak bizonyult honfitársánál, a másodikként rangsorolt Andrej Rubljovnál. Az 1 óra 33 perces összecsapáson két brék bizonyult döntőnek: a 23 ásszal jeleskedő Medvegyev az első játszmában 5:5-ös állásnál, majd rögtön a második szett elején tudta elvenni Rubljov adogatójátékát.

A 30 éves Medvegyev 44. alkalommal játszott döntőt ATP-tornán, 24. diadalát aratta, idén Dubai és Brisbane után a harmadikat. A két orosz teniszező tizedik alkalommal mérkőzött meg egymással, Medvegyev nyolcadszor nyert, 2022 után sorozatban a negyedszer. A viadalon hatodik kiemeltként a negyeddöntőben búcsúzott Marozsán Fábián, aki párosban nyolcaddöntős volt.

 

ATP Hangcsou ATP Csengtu Danyiil Medvegyev Alejandro Davidovich
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