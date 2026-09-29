NHL: a Columbus házi gólkirályával erősített a Toronto

A tranzakcióban hat hokis érintett, a kanadai gárda a csatár Matthew Knies, Steven Lorentz és a hátvéd Emil Andrae játékjogát, valamint egy jövő évi második körös draftlehetőséget adott cserébe, az orosz támadó mellett pedig megkapta Miles Woodot és a kapus Elvis Merzlikinst.

A 26 éves orosz hokis ezt követően egy hat évre szóló, 75 millió dolláros szerződést írt alá a Torontóval. A megállapodás értelmében a 2027–2028-as szezontól kezdődően jár neki az átlagosan évi 12.5 millió dollár. A most rajtoló idényben – a jövőre lejáró kontraktusa szerint – még „csak” 3,85 millió dollár jár neki. Az NHL-ben szereplő oroszok közül egyedül Kirill Kaprizov, a Minnesota Wild csatára van nála jobban megfizetve, aki átlagosan évi 17 millió dollárt kap. A Torontóban Marcsenkóé a második hely a bérlistán az évi 13.25 millió dollárral dotált csatár, Auston Matthews mögött.

Marcsenko az ötödik évadját kezdi az NHL-ben, az előző három idényben egyaránt a Blue Jackets legjobb góllövője volt, a legutóbbi kiírásban 76 mérkőzésen 27 találattal és 40 gólpasszal zárt.

Az új NHL-szezon kedden kezdődik, a Toronto ezen a napon a Montreal Canadienst fogadja.