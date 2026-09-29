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„Most már értem, honnan jött az erő” – Bódis Tamás köszöni a szurkolást

P. K.P. K.
2026.09.29. 11:49
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Bódis Tamás a dobogó tetején (Fotó: facebook.com/Bódis Tamás)
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csupasport Bódis Tamás futás
A 2026-os Spartathlont pályacsúccsal megnyerő ultrafutó, Bódis Tamás a közösségi oldalán üzent szurkolóinak.

 

Kedden délelőtt üzent először a hétvégi fantasztikus győzelmét követően az ultrafutó Bódis Tamás, aki pályafutása során másodszor nyerte meg a legedndás, Athén és Spárta közötti, csaknem 246 kilométeres futóversenyt, a Spartathlont. 

„Szeretném megköszönni mindenkinek ezt a hatalmas szurkolást! Nagyon sokat jelentett és így utólag is nagyon jó érzés olvasni, hogy mennyien követtetek és szurkoltatok nekem – fogalmazott a Facebookon közzétett bejegyzésében Bódis Tamás. – Most már értem azt a néha hirtelen jött erőt is, amit egy-egy emelkedő előtt éreztem, amikor én magam sem tudtam, honnan van még bennem ennyi.”

Az ultrafutó a segítőinek is külön köszönetet mondott. 

„Az oldalamon minden bejegyzés alatt elolvastam a biztatásokat és a gratulációkat, nagyon jólesett mindegyik. Természetesen a segítőimnek is hatalmas munkája van ebben az eredményben, nélkülük egészen más lett volna ez a verseny. Nagyon köszönöm nekik is azt a rengeteg segítséget és munkát, amit beletettek. Nagy öröm számomra, hogy az év szuper kezdése után az őszi szezon is ilyen jól folytatódik.”

Bódis hozzátette a jövőben egy hosszabb beszámolóval is jelentkezik majd és kérdéseket is feltehetnek neki a követői.

A 2026-os Spartathlon hivatalos programja kedd este egy gálavacsorával fejeződik be Görögországban.

EREDMÉNYHIRDETÉS:  ÍGY SZÓLT A MAGYAR HIMNUSZ BÓDIS TAMÁS TISZTELETÉRE, 3:50-TŐL

SPARTATHLON 2026 (Athén–Spárta, 246 km)
AZ 1–3. HELYEZETTEK ÉS A CÉLBA ÉRŐ MAGYAROK
FÉRFIAK
1. Bódis Tamás 19:40:51
2. Fotisz Ziszimopulosz (görög) 51:50 perc hátrány
3. Tomi Ronkainen (finn) 1:45:45 óra hátrány
... 8. Váradi Bence 3:54:51 ó h.
... 14. Vachtler Ferenc 5:49:27 ó h.
... 24. Sipos Ádám 6:50:46 ó h.
... 35. Spisák Emil 8:29:22
... 36. Molnár Péter 8:34:57
... 46. Hadi Attila 9:10:51 ó h.
... 54. Sánta Norbert 9:46:26 ó h.
... 72. Kormos Attila 11:42:59 ó h.
... 81. Lovász Zsolt 11:47:16 ó h.
... 118. Csete Roland 13:25:58 ó h.
... 126. Sed Krisztián 13:35:43 ó h.
... 134. Ambrus Károly 13:47:38 ó h.
... 138. Káldi Péter 13:58:28 ó h. 
... 154. Elblinger Bálint 14:22:17 ó h.
... 174. Ébner László 14:46:41 ó h.
... 189. Simonyi Balázs 15:00:06 ó h.
... 199. Bazsó Tibor 15:06:41 ó h.
... 206. Krizsán Zsolt 15:12:15 ó h.
... 227. Bognár Ákos 15:33:31 ó h.
NŐK
1. Deszpoina Szimantraku (görög) 24:45:43
2. Radka Churanová (cseh) 1:20:13 ó h.
3. Lemonia Panagiotu (görög) 2:12:21 ó h.
4. Császár-Szabó Veronika 2:59:07 ó h.
... 13. Kovácsné Kalmár Edina 6:38:07 ó h.
A 25 magyar indulóból hárman adták fel a versenyt a cél előtt: Boros Richárd, Farkas Zoltán Károly és Turos Izabella.

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