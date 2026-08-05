Gianni Infantino válságtanácskozást tart Marokkóban

A FIFA első embere Marokkóban tárgyal szerdán (ma) a szövetség vezető tisztségviselőivel annak érdekében, hogy megerősítse helyzetét, mivel többek között az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), az észak- és közép-amerikai (CONCACAF), valamint a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség is határozottan elutasította a tervet, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle. Az UEFA ráadásul kinyilvánította, hogy bizalmatlanná vált vele kapcsolatban.

Infantino múlt kedden jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női vb-t és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna: 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kaptak volna, a 2027–2030 közötti időszakra pedig a támogatásuk 8 millió dollárról 20 millió dollárra emelkedett volna.

Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy az esetleges FIFA-megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA dolgozik azon, hogy a létszám 64-re emelkedhessen. A FIFA vezetője ugyan pénteken visszavonta a tervet, ám az általa indított lavina itt nem állt meg: hétfőn elsőként a walesi szövetség jelezte, hogy nem támogatja Infantino újraválasztását FIFA-elnöknek a 2027–2031-es ciklusra, később pedig hasonló közleményt fogalmazott meg a szerb és a svéd szövetség is.