Wenger helyesli az Infantino-terv visszavonását, és még hisz a FIFA átláthatóságában

Több cikkben foglalkoztunk a világbajnokság kereskedelmi jogai egy részének eladását, a FIFA Forward Enterprise létrehozását célzó, Gianni Infantino által meghirdetett, később visszavont tervvel. Bár Arsene Wenger nem fogalmaz olyan élesen, mint sok más kritikus, a korábbi Arsenal-tréner is egyetért a kezdeményezés elvetésével – keddi közleménye szerint legfőképpen azért, mert a FIFA-elnök gyakorlatilag a saját szakállára cselekedett.

„A FIFA körüli közelmúltbeli események megkívánják, hogy tisztázzam az álláspontomat – olvasható Wenger közleményében. – A FIFA fejlesztési igazgatója vagyok. A csapatommal együtt felügyelem a sportággal kapcsolatos adatelemzéseket, ellenőrzöm a FIFA online edzőképzését, az utánpótlás-nevelés fejlesztését hatvan ország hatvan akadémiáján, ott, ahol a legnagyobb szükség van rá, valamint az utánpótlás-versenyeket világszerte. Ráadásul tanácsadóként az IFAB-nak is dolgozom. Mégsem vontak be ennek a stratégiai tervnek az elkészítésébe, az egészről a sajtóból értesültem.”

Bár Infantino környezetében volt olyan magas rangú személyiség, a főtanácsadó Carlos Cordeiro, aki a terv elleni tiltakozásul távozott posztjától, Wenger ilyesmit nem tett, mert hisz a FIFA átlátható működésében.

„Kétség sem fér hozzá, hogy teljes mértékben szükséges volt visszavonni a tervet. Töretlenül hiszek egy olyan független FIFA-ban, amely eltökélten, átláthatóan és egységesen működve szolgálja a labdarúgást.”

Eközben Mattias Grafström, a FIFA főtitkára belső körlevélben igyekezett megnyugtatni a szervezetben dolgozókat, hogy mindenkit megvédenek az üggyel kapcsolatos esetleges politikai indíttatású támadásoktól. „Nehezen feldolgozható és elfogadhatatlan, hogy belerángattak minket ebbe a botrányba” – írta az eddig Infantino régi szövetségesének tekintett Grafström, egyértelművé téve álláspontját: „A szomorú és elítélendő események sora szerencsére a projekt végleges feladását hozta”.