Nemzeti Sportrádió

Wenger helyesli az Infantino-terv visszavonását, és még hisz a FIFA átláthatóságában

K. Zs.K. Zs.
2026.08.04. 14:41
Arsene Wenger és Gianni Infantino a 2025-ös U17-es vb-n (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA UEFA Arsene Wenger
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) fejlesztési igazgatójaként dolgozó korábbi kiváló edző, Arsene Wenger kedden közleményben jelezte: egyetért az Infantino-terv visszavonásával.

Több cikkben foglalkoztunk a világbajnokság kereskedelmi jogai egy részének eladását, a FIFA Forward Enterprise létrehozását célzó, Gianni Infantino által meghirdetett, később visszavont tervvel. Bár Arsene Wenger nem fogalmaz olyan élesen, mint sok más kritikus, a korábbi Arsenal-tréner is egyetért a kezdeményezés elvetésével – keddi közleménye szerint legfőképpen azért, mert a FIFA-elnök gyakorlatilag a saját szakállára cselekedett.

„A FIFA körüli közelmúltbeli események megkívánják, hogy tisztázzam az álláspontomat – olvasható Wenger közleményében. – A FIFA fejlesztési igazgatója vagyok. A csapatommal együtt felügyelem a sportággal kapcsolatos adatelemzéseket, ellenőrzöm a FIFA online edzőképzését, az utánpótlás-nevelés fejlesztését hatvan ország hatvan akadémiáján, ott, ahol a legnagyobb szükség van rá, valamint az utánpótlás-versenyeket világszerte. Ráadásul tanácsadóként az IFAB-nak is dolgozom. Mégsem vontak be ennek a stratégiai tervnek az elkészítésébe, az egészről a sajtóból értesültem.”

Bár Infantino környezetében volt olyan magas rangú személyiség, a főtanácsadó Carlos Cordeiro, aki a terv elleni tiltakozásul távozott posztjától, Wenger ilyesmit nem tett, mert hisz a FIFA átlátható működésében.

„Kétség sem fér hozzá, hogy teljes mértékben szükséges volt visszavonni a tervet. Töretlenül hiszek egy olyan független FIFA-ban, amely eltökélten, átláthatóan és egységesen működve szolgálja a labdarúgást.”

Eközben Mattias Grafström, a FIFA főtitkára belső körlevélben igyekezett megnyugtatni a szervezetben dolgozókat, hogy mindenkit megvédenek az üggyel kapcsolatos esetleges politikai indíttatású támadásoktól. „Nehezen feldolgozható és elfogadhatatlan, hogy belerángattak minket ebbe a botrányba” – írta az eddig Infantino régi szövetségesének tekintett Grafström, egyértelművé téve álláspontját: „A szomorú és elítélendő események sora szerencsére a projekt végleges feladását hozta”.

Kapcsolódó tartalom

Az UEFA és szövetségesei akár egy másik vb-t is összehoznának, ha Infantino a színen marad

A Nemzetek Világligája egyelőre zsarolási eszköznek tűnik.

Matthäus is élesen kritizálta a FIFA elnökét

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint Gianni Infantino most túl messzire ment.

Nem tetszik neki az elnök terve, azonnali hatállyal lemondott Infantino főtanácsadója

„Ilyen horderejű döntéseknél a futball érdekeit kell szem előtt tartani, nem pedig azokét, akik profitálni akarnak belőle.”

A FIFA milliárdokért értékesítené befektetőknek a tornák jogait, az UEFA máris reagált

„Ez átlépi azt a határt, amelyet a labdarúgásért felelős intézményeknek sohasem szabadna átlépniük.”

 

 

FIFA UEFA Arsene Wenger
Legfrissebb hírek

MLSZ: az európai kupamérkőzések kezdési időpontjáról az UEFA dönt

Minden más foci
16 perce

Matthäus is élesen kritizálta a FIFA elnökét

Minden más foci
2 órája

Az UEFA és szövetségesei akár egy másik vb-t is összehoznának, ha Infantino a színen marad

Minden más foci
4 órája

A 48 csapatos vb igazságtalansága: Európának 20-21 hely járna!

Foci vb 2026
2026.08.02. 09:20

Globális kudarc lett Infantino tervéből – nemzetközi sajtóvisszhang

Foci vb 2026
2026.08.01. 17:40

„Azonosítanunk kell a felelősöket, és el kell számoltatnunk őket” – az UEFA már nem bízik Infantinóban

Minden más foci
2026.08.01. 13:24

Gianni Infantino meghátrált, nem árusítják ki a világbajnokságot

Minden más foci
2026.08.01. 09:09

A FIFA augusztus 14-én dönt a 64 csapatos létszámbővítésről

Minden más foci
2026.07.31. 15:08