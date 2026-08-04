Újabb nagy fogás az Ajaxnál, Ter Stegen érkezett – hivatalos

Az Ajax kedden közölte, hogy megállapodott az FC Barcelonával és Marc-André ter Stegennel, így a 34 éves kapus a 2026–2027-es idényt kölcsönben a holland rekordbajnoknál tölti. A katalán klub szintén megerősítette a játékos távozását.

Ter Stegen helyzete jó ideje bizonytalan Barcelonában, miután Hansi Flick vezetőedző első számú kapusnak a tavaly nyáron szerződtetett Joan Garcíát jelölte ki. A német hálóőr januárban kölcsönbe került a Gironához, ám sérülése miatt mindössze két mérkőzésen léphetett pályára, ezt követően a tavaszi szezon hátralévő részét ki kellett hagynia.

A nyári felkészülést még Barcelonában kezdte meg, miközben folyamatosan kereste a továbblépés lehetőségét. Az Ajaxszal már hetekkel ezelőtt megszületett az elvi megállapodás.