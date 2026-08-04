Nemzeti Sportrádió

35 éves kapust igazolt Gulácsi Péter helyére a Leipzig – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.08.04. 11:01
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Örjan Nyland 2028-ig írt alá (Fotó: RB Leipzig)
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Az RB Leipzig gyorsan pótolta a Villarrealhoz távozó Gulácsi Pétert: a német klub kedden hivatalosan bejelentette Örjan Nyland szerződtetését. A 35 éves norvég kapus ingyen érkezett, és 2028 nyaráig írt alá.

A lipcsei együttes nem sokkal Gulácsi Péter távozása után megtalálta a magyar válogatott kapus utódját a keretben. Az új első számú kapusnak szánt Maarten Vandevoordt mögé tapasztalt tartalékként Örjan Nyland érkezett, aki már nem ismeretlen a klubnál.

A 35 éves norvég kapus legutóbb a Sevillát erősítette, szerződése azonban a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott az RB Leipzighez. Nyland kedden sikeresen átesett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, majd 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá.

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Nyland számára ez egyben visszatérést is jelent, hiszen 2022 és 2023 között már szerepelt a lipcsei klubban, mielőtt Spanyolországba szerződött. A rutinos kapus feladata ezúttal az lesz, hogy megfelelő hátteret biztosítson Vandevoordtnak, aki Gulácsi Villarrealba igazolását követően léphet elő első számú kapussá.

kapus Örjan Nyland Gulácsi Péter RB Leipzig Bundesliga átigazolás
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