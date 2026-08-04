35 éves kapust igazolt Gulácsi Péter helyére a Leipzig – hivatalos

A lipcsei együttes nem sokkal Gulácsi Péter távozása után megtalálta a magyar válogatott kapus utódját a keretben. Az új első számú kapusnak szánt Maarten Vandevoordt mögé tapasztalt tartalékként Örjan Nyland érkezett, aki már nem ismeretlen a klubnál.

A 35 éves norvég kapus legutóbb a Sevillát erősítette, szerződése azonban a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott az RB Leipzighez. Nyland kedden sikeresen átesett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, majd 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá.