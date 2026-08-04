35 éves kapust igazolt Gulácsi Péter helyére a Leipzig – hivatalos
A lipcsei együttes nem sokkal Gulácsi Péter távozása után megtalálta a magyar válogatott kapus utódját a keretben. Az új első számú kapusnak szánt Maarten Vandevoordt mögé tapasztalt tartalékként Örjan Nyland érkezett, aki már nem ismeretlen a klubnál.
A 35 éves norvég kapus legutóbb a Sevillát erősítette, szerződése azonban a nyáron lejárt, így szabadon igazolható játékosként csatlakozott az RB Leipzighez. Nyland kedden sikeresen átesett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, majd 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá.
Nyland számára ez egyben visszatérést is jelent, hiszen 2022 és 2023 között már szerepelt a lipcsei klubban, mielőtt Spanyolországba szerződött. A rutinos kapus feladata ezúttal az lesz, hogy megfelelő hátteret biztosítson Vandevoordtnak, aki Gulácsi Villarrealba igazolását követően léphet elő első számú kapussá.