El Clásico Dallasban!; Bódog Tamásnál kóstolta először a pacalt Thomas Tuchel

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Félelmetes számokkal jutott a labdarúgó-világbajnokság négy csapata közé Franciaország, de legfőképpen három világklasszis támadója: Kylian Mbappé 8 gólnál és 3 gólpassznál, Ousmane Dembélé 5 gólnál (egy mesterhármasnál) és 2 gólpassznál, Michael Olise pedig 5 gólpassznál jár a tornán. Az eddigi hat mérkőzésen tehát 23 pontot (gólt+gólpasszt) számlál ez a három játékos, ami történelmi léptékben is kiemelkedő. Ha a franciák megnyerik a vb-t, a fenti trió túlszárnyalhatja az 1970-es, szinte utánozhatatlan brazil válogatottat. Akkor Pelé 4 gólt szerzett, 6 gólpasszt adott, a házi gólkirály Jairzinho lett 7 góllal, s neki is volt még egy gólpassza, Rivellino pedig 3 gólja mellett háromszor hozta kihagyhatatlan helyzetbe társait, hárman összesen 24 gólnál+gólpassznál álltak meg, plusz Tostao is 6 pontig jutott 2 góllal és 4 gólpasszal.

Különleges helyről, közvetlenül az Estádio Olímpico Universitario pályája mellől figyelhette meg az ETO FC (állítólagos) kiszemeltjét a Pumas idénynyitó eseményén tudósító kollégánk, Borsos László: a 39 éves Keylor Navas remek erőben van, két nagy védést is bemutatott, a szurkolók rigmusaiból pedig egyértelműen kiderült, hogy ő a nagy kedvenc a hétszeres bajnok klubnál. A 39 éves Costa Rica-i egyáltalán nem keltette levezető világsztár benyomását. Láthatóan jó erőben van, koncentráltan, fegyelmezetten, mindenféle felesleges allűr nélkül végezte a bemelegítő gyakorlatokat. A mozgása frissnek, a reakciói élesnek tűntek, végig kommunikált a társaival – kisugárzása továbbra is olyan, mint a háromszoros BL-győztesé.

Bódog Tamás, az NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője szerencsésnek vallja magát, hogy olyan csapattársai voltak, mint Thomas Tuchel és Jürgen Klopp, illetve olyan edzője, mint Ralf Rangnick. „Harminckét évvel ezelőtt, 1994-ben egyszerre érkeztünk az Ulmhoz Thomas Tuchellel – elevenítette fel a nem mindennapi történet kezdeteit Bódog Tamás lapunk kérésére. – Ő is belső védő volt, mint én, négy éven át egymás mellett játszottunk a 2. Bundesligában. Nemcsak a pályán, emberként is közel kerültünk egymáshoz, benne volt abban a körben, amellyel összejártunk családostul, és megünnepeltük egymás születésnapját. Amikor először láttuk vendégül Thomasékat, a feleségem pacalpörköltet főzött, így nálunk evett abból az ételből életében először. Nagyon ízlett neki, gyakorlatilag a lábassal együtt megette.”

Elszánt ETO-t ígér a Víkingur elleni BL-visszavágóra Efraín Juárez, a csapat mexikói vezetőedzője. „Tudtuk, nehéz feladatunk lesz odakint, de azt is, hogy nem kilencven perc alatt dől el a párharc, ezért nem is az első meccsen kell kiharcolni a továbbjutást – mondta a sajtótájékoztatón a magyar bajnok vezetőedzője. – A visszavágóra a tervünk, hogy győzzünk, méghozzá agresszív, hajtós támadójátékkal. Ha az edzéseken látottakat megvalósítjuk, az azt jelenti, hogy mehetünk tovább az utunkon. Minden helyzetben támadni akarunk, hatalmas elánnal kell előre menni, nem lehet csak támadgatni!” Ami a keretet illeti, beszélt a sérültekről, illetve arról is, hogy „remélem, a következő napokban lesz hír az érkezőkről, az biztos, hogy igyekszik a vezetőség. Leszögezném, hogy nem panaszkodni jöttem, hanem megoldást kínálni.”

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