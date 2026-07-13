Már a veszprémieknél a tájfutó-vb stafétája

A szervezők hétfői sajtóközleménye szerint a következő erdei világbajnokság programjában a középtávú selejtező és döntő, a hosszútáv, valamint a váltó szerepel majd. Az 1983-as zalaegerszegi és a 2009-es miskolci verseny után Magyarország harmadik alkalommal fogadja a világ legjobb tájfutóit.

A vb-felkészülés már idén júniusban megkezdődött a magyar középtávú és váltóbajnoksággal, valamint az ahhoz kapcsolódó nemzetközi edzőtáborral.

Az október 3-4-én és az április 2-4-én sorra kerülő Honvéd Kupa egyaránt arany kategóriájú világranglista-versenynek számít majd, és mindkettőhöz egy-egy hivatalos edzőtábor is kapcsolódik. A vb előtti utolsó kiemelt felkészülési esemény egy nemzetközi válogatóverseny lesz jövőre, július 15-18. között. A felkészülési eseményeken a résztvevők a világbajnokságéhoz hasonló jellegű terepeken versenyezhetnek és edzhetnek, valamint megismerhetik a térképkészítők és pályakitűzők stílusát.

A múlt heti, genovai sprint világbajnokság záróünnepségen Mets Miklós, a 2027. augusztus 9-14. között sorra kerülő magyarországi vb szervezőbizottságának elnöke ünnepélyesen átvette a nemzetközi szövetség (IOF) zászlaját Tom Hollowell elnöktől.