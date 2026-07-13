„Hosszú éveken át a tévében néztem Messit, nagyszerű, hogy végre játszhatok ellene”

„Rengeteg gólt szerzett, rengeteget készített elő. Hosszú éveken át a tévében néztem, nagyszerű, hogy végre játszhatok ellene – mondta az argentinok csapatkapitányáról Jordan Pickford, az angol válogatott kapusa. – Mindannyian tudjuk, mennyire jó futballista, de azt sem felejtjük el, hogy az argentin csapat egésze milyen jó. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak Messire összpontosítsunk, figyelnünk kell a többi erősségükre is, meg persze építeni a gyenge pontjaikra. Argentína ellen mindig nagyon kiélezett meccseket vívunk… Szerintem a világ pillanatnyilag legjobb négy válogatottja van az elődöntőben. Nagyszerű meccsnek ígérkezik, remek lesz a hangulat, amit szeretnénk is meglovagolni.”

Pickford ugyanúgy először játszik majd Argentína ellen, ahogyan Messi is most debütált Anglia ellen.