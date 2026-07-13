Nemzeti Sportrádió

„Hosszú éveken át a tévében néztem Messit, nagyszerű, hogy végre játszhatok ellene”

K. Zs.K. Zs.
2026.07.13. 21:36
Jordan Pickford dartsozással vezette le a sajtótájékoztató izgalmait (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 Jordan Pickford foci-vb 2026
Természetesen Lionel Messi is szóba került az angol labdarúgó-válogatott hétfői sajtótájékoztatóján, amely az Argentína elleni szerdai vb-elődöntőt vezette fel.

„Rengeteg gólt szerzett, rengeteget készített elő. Hosszú éveken át a tévében néztem, nagyszerű, hogy végre játszhatok ellene – mondta az argentinok csapatkapitányáról Jordan Pickford, az angol válogatott kapusa. – Mindannyian tudjuk, mennyire jó futballista, de azt sem felejtjük el, hogy az argentin csapat egésze milyen jó. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak Messire összpontosítsunk, figyelnünk kell a többi erősségükre is, meg persze építeni a gyenge pontjaikra. Argentína ellen mindig nagyon kiélezett meccseket vívunk… Szerintem a világ pillanatnyilag legjobb négy válogatottja van az elődöntőben. Nagyszerű meccsnek ígérkezik, remek lesz a hangulat, amit szeretnénk is meglovagolni.”

Pickford ugyanúgy először játszik majd Argentína ellen, ahogyan Messi is most debütált Anglia ellen.

 

vb 2026 Jordan Pickford foci-vb 2026
Legfrissebb hírek

Hétfőn teljes létszámban edzett a francia válogatott

Foci vb 2026
8 perce

„Katasztrofális” – a spanyol játékvezetés mérlege a világbajnokságon a statisztikus szerint

Foci vb 2026
58 perce

Erling Haaland hazaérkezett, és vitt magával szuvenírt is…

Foci vb 2026
1 órája

Az argentinok olyan mezben játszanak, amelyre az angolok nem szívesen emlékeznek

Foci vb 2026
1 órája

Egy vb-aranyat érő gól a múltból: Mario Götze ezen a napon hőssé vált

Foci vb 2026
2 órája

Lucas Digne jó vb-t fut, vissza is vásárolja a PSG

Foci vb 2026
2 órája

Ha Messi először játszik egy válogatott ellen, általában bejön neki

Foci vb 2026
3 órája

Xabi Alonso el tudja képzelni, hogy Spanyolország lesz a világbajnok

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik