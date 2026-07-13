Kézilabda: nagyarányú vereség az U20-as férfi Eb középdöntőjében
Hibátlan csoportkörrel a háta mögött, mindhárom meccsét megnyerve jutott első helyen a középdöntőbe a magyar U20-as férfi kézilabda-válogatott, amely ennek köszönhetően két pontot tovább vitt az említett szakaszba, aminek első fordulójában az ugyanilyen mérleggel menetelő svéd csapattal találkozott.
Sótonyi László szövetségi edző együttesének nem volt esélye a pontszerzésre: az első félidőben az északiak hamar elhúztak, az ötgólos hátrányból még percek alatt visszajött mínusz egyre a magyar válogatott, ám a félidei szünetre ismét távolodtak egymástól a felek, 18–12 volt a svédek előnye 30 perc után.
A folytatásban tovább nőtt a különbség, az ellenfél meg nem lassított, és meg sem állt negyvenig,
tizenhat góllal kaptak ki a magyarok (24–40).
Amennyiben a svédek kedden pontot szereznek a szlovénok ellen, a magyar együttes pedig legyőzi az eddig pont nélküli románokat, a csapatunk bejut a negyeddöntőbe. A magyarok akkor is a negyeddöntőbe juthatnak – az egyik legjobb csoportharmadikként – amennyiben legyőzik Romániát, és a szlovénok is megverik a svédeket.
Középdöntő, 1. mérkőzés
Magyarország–Svédország 24–40 (12–18)
A magyar gólszerzők: Eklemovic 10, Gazsó 3, Horváth 3, Pintér 3, Gáncs-Pető 2, Fazekas 1, Furka 1, Szujó 1, Hoffmann, Horváth-Garaba, Kucsera, Mészáros, Vincze, Zakor, Balogh (kapus), Erdei (kapus).
Középdöntő:
07.13. Magyarország–Svédország 24–40
07.14. 18.30 Magyarország–Románia
A magyar válogatott Eb-kerete:
Kapusok: Balogh Ádám (FTC), Erdei Benedek (Balatonfüredi Kézilabda Akadémia), Várady-Szabó László (Veszprém Handball Academy)
Jobbszélsők: Szujó Zsombor (CYEB-Budakalász), Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged)
Jobbátlövő: Horváth Dávid (Budai Farkasok-Rév)
Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (ETO University HT), Pintér Koppány (Veszprém Handball Academy),
Beállók: Furka Márton (OTP Bank-PICK Szeged), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA), Zakor Zalán (ETO University HT)
Balátlövők: Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Gazsó Péter (LIQUI MOLY NEKA), Vincze Péter (OTP Bank-PICK Szeged), Horváth-Garaba Ádám (FTC)
Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Hoffmann Balázs (Szigetszentmiklósi KSK)
Szövetségi edző: Sótonyi László
Edző: Tombor Csaba
Kapusedző: Nahaj László
Erőnléti edző: Lattenstein Dániel
(Kiemelt képünk forrása: Simion Sebastian Tataru/EHF)