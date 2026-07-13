Kézilabda: nagyarányú vereség az U20-as férfi Eb középdöntőjében

Hibátlan csoportkörrel a háta mögött, mindhárom meccsét megnyerve jutott első helyen a középdöntőbe a magyar U20-as férfi kézilabda-válogatott, amely ennek köszönhetően két pontot tovább vitt az említett szakaszba, aminek első fordulójában az ugyanilyen mérleggel menetelő svéd csapattal találkozott.

Sótonyi László szövetségi edző együttesének nem volt esélye a pontszerzésre: az első félidőben az északiak hamar elhúztak, az ötgólos hátrányból még percek alatt visszajött mínusz egyre a magyar válogatott, ám a félidei szünetre ismét távolodtak egymástól a felek, 18–12 volt a svédek előnye 30 perc után.

A folytatásban tovább nőtt a különbség, az ellenfél meg nem lassított, és meg sem állt negyvenig,

tizenhat góllal kaptak ki a magyarok (24–40).

Amennyiben a svédek kedden pontot szereznek a szlovénok ellen, a magyar együttes pedig legyőzi az eddig pont nélküli románokat, a csapatunk bejut a negyeddöntőbe. A magyarok akkor is a negyeddöntőbe juthatnak – az egyik legjobb csoportharmadikként – amennyiben legyőzik Romániát, és a szlovénok is megverik a svédeket.

U20-AS FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

Középdöntő, 1. mérkőzés

Magyarország–Svédország 24–40 (12–18)

A magyar gólszerzők: Eklemovic 10, Gazsó 3, Horváth 3, Pintér 3, Gáncs-Pető 2, Fazekas 1, Furka 1, Szujó 1, Hoffmann, Horváth-Garaba, Kucsera, Mészáros, Vincze, Zakor, Balogh (kapus), Erdei (kapus).



Középdöntő:



07.13. Magyarország–Svédország 24–40



07.14. 18.30 Magyarország–Románia



A magyar válogatott Eb-kerete:

Kapusok: Balogh Ádám (FTC), Erdei Benedek (Balatonfüredi Kézilabda Akadémia), Várady-Szabó László (Veszprém Handball Academy)

Jobbszélsők: Szujó Zsombor (CYEB-Budakalász), Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövő: Horváth Dávid (Budai Farkasok-Rév)

Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (ETO University HT), Pintér Koppány (Veszprém Handball Academy),

Beállók: Furka Márton (OTP Bank-PICK Szeged), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA), Zakor Zalán (ETO University HT)

Balátlövők: Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Gazsó Péter (LIQUI MOLY NEKA), Vincze Péter (OTP Bank-PICK Szeged), Horváth-Garaba Ádám (FTC)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Hoffmann Balázs (Szigetszentmiklósi KSK)



Szövetségi edző: Sótonyi László

Edző: Tombor Csaba

Kapusedző: Nahaj László

Erőnléti edző: Lattenstein Dániel

(Kiemelt képünk forrása: Simion Sebastian Tataru/EHF)