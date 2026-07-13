Rabiot: Nincs Yamal elleni tervünk

„Nem, nincs Yamal elleni tervünk – válaszolta például Adrien Rabiot újságírói kérdésre a hétfői sajtóeseményen. – Tudjuk, hogy a spanyol csapat a játék minden elemében veszélyes. Nagyon jók elöl, labdabirtoklásban, a büntetőterület előtti legapróbb szabad területek bejátszásában, az összjátékban… Szóval nekünk erre mind figyelnünk kell, az egész spanyol csapat semlegesítésére kell összpontosítanunk, nem pedig egy játékosra.”