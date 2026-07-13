Nemzeti Sportrádió

Rabiot: Nincs Yamal elleni tervünk

2026.07.13. 22:49
Adrien Rabiot a franciák hétfői edzésén (Fotó: Getty Imges)
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Lamine Yamal semlegesítése fontos kérdésnek tűnik a kedd esti Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő előtt, és bár sokan fel is teszik, a „kékek” szerint ennél összetettebb a spanyolok elleni sikerhez szükséges recept.

„Nem, nincs Yamal elleni tervünk – válaszolta például Adrien Rabiot újságírói kérdésre a hétfői sajtóeseményen. – Tudjuk, hogy a spanyol csapat a játék minden elemében veszélyes. Nagyon jók elöl, labdabirtoklásban, a büntetőterület előtti legapróbb szabad területek bejátszásában, az összjátékban… Szóval nekünk erre mind figyelnünk kell, az egész spanyol csapat semlegesítésére kell összpontosítanunk, nem pedig egy játékosra.”

 

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