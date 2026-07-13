Big gunners: „nyerhetetlen” után verhetetlen Arsenal?

Az átigazolás Angliában olyan, mint a Formula–1: az első másodpercet nehéz lefaragni, az utolsó három tizedért viszont kisebb országok GDP-je indul harcba. Átérezte ezt a problémát az ARSENAL vezetése, szakmai gárdája és szurkolótábora is: Mikel Arteta 2019-es kinevezése óta elköltött a klub átigazolásokra mindenekkel együtt bő egymilliárd eurót, csak tavaly nyáron kiadtak aláírási pénzekkel és ügynöki díjakkal, adókkal közel 400 millió eurót a Martín Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Christian Nörgaard, Kepa Arrizabalaga, Piero Hincapié sorra – igaz, ezzel az utolsó nagy befektetéssel a bajnoki cím képében értelmet nyert a közelmúlt minden szent nekibuzdulása.

EMBER(K)ÖLTŐ

Ne feledjük, 2004 óta nem nyert bajnokságot az Arsenal, és az azóta bezsebelt öt FA-kupa-arany sem nyújtott teljes értékű vigaszt az elmaradt Premier League-elsőségekért. Csak a viszonyítás kedvéért: a 2004-es siker idején a mai keretből többen még meg sem születtek – a klub legutóbbi nagy európai diadala, az 1994-es KEK-győzelem elérésekor pedig csak Christian Nörgaard élt a mai csapatból!

Emberöltőnyi ideje már ennek, és nem véletlenül hozzuk ezt szóba: mi más lehetne egy topligás bajnok nagy célja a címvédés mellett, mint a Bajnokok Ligája-siker? Ez utóbbihoz karnyújtásnyira kerültek Budapesten, talán ezért sem költekezik most túl korán a klub, nem kell kapkodnia. Piero Hincapié tavaly kölcsönbe érkezett, most kellett érte 40 millió eurót utalni, pontosabban most elkezdeni a fenti összeg törlesztését. A korábbi hírek alapján 12 millió euró a bónusz, és a védő két korábbi klubja, a Talleres és az Independiente del Valle 4.23, illetve 2.28 milliót kap a vételárból, a Leverkusen anno 6.35 milliót fizetett érte.

„NE A PÉNZ MONDJA MEG, MERRE MÉSZ”

Mondjuk, a futballban éppen nem igaz. A bajnoki címmel és a BL-döntővel az Arsenal új bevételi rekordot fog elérni, az előző idényben a 810 millió eurós éves összbevétel fele ment el fizetésekre, ez kiváló arány, és a minimális veszteség mellett kezelhető az adósságállomány, ez utóbbi egy éve 354 millió euró volt, mai árfolyamon értve. A kétmillió eurónyi veszteség akkor nyer igazán értelmet, ha megjegyezzük, hogy a Liverpool mellett csak két klubnál volt nyereség, a Luton Townnál és a Sheffield Unitednél, utóbbi kettő kiesett; a PL csapatai egymilliárd eurónyi, adózás előtti mínuszt hoztak össze – a bajnokság vége után kilenc hónappal látnak napvilágot a pontos számadatok egy idényre vonatkozóan, ezért nincsenek naprakész adatok, de a bevételek alapján az Arsenal a Real Madrid, a Barcelona és a PSG után a negyedik leggazdagabb klub lehet!

„SOHA NEM HAGYOM ABBA, CSAK ÚJRA KEZDEM EL”

A transzferidőszak olyan, mint a nyári vihar a Balatonnál: mindenki tudja, hogy jön, de senki sem tudja pontosan, mikor csap le, és a végén mindig akad valaki, aki papucsban klaffog a part felé, hogy kétségbeesetten kapdosson a matracért. Tavaly nyáron az Arsenal Ezét igazolta le a transzferhajrában, most jó hír, hogy a nagy nyári célpontnak kikiáltott középső középpályás, a Newcastle United kapitánya, Bruno Guimaraes bejelentette a klubjának, hogy az Arsenalhoz akar igazolni – a 28 éves játékos szerződése még két évig él, egyéves opciója is van a hosszabbításra, megszerzése közel százmillió euróba kerülhet (és az átigazolási díj egy része a Lyoné lesz).

Óriási pénz ez, de jegyezzük meg, hogy az NU a nyáron 108 millióért adta el Sandro Tonalit, 80 millióért Anthony Gordont, és majdnem 30 milliót fizetett a fiatal középső középpályásért, Sean Steurért az Ajaxnak és az ügynököknek, a húszéves szélsőért, Bazoumana Touréért 50 milliót utal a Hoffenheimnek, és kicsivel többet remél a Freiburg Johan Manzambiért – aki éppen középső középpályás, és szintén húszesztendős.

Ezért kellene

Bruno Guimarães vs Arsenal's midfield.



Per 90 in the Premier League last season:



🏆 Duels won: 6.1 (highest)

🏆 Recoveries: 5.0 (2nd only to Rice)

🏆 Tackles won: 1.6 (highest)



He'd immediately become one of Arsenal's best ball-winners. Full analysis in the replies 👇 pic.twitter.com/djI7H9LGYM — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 11, 2026

„A VOLT IDŐ ÍZEKBEN MINDEN MÁS ELŐRE, ELŐRE, ILLÉRI, ELŐRE”

Még meg sem itták az összes pezsgőt a bajnoki ünneplés közben, amikor Josh Kroenke társelnök már bejelentette, hogy „Ha nem próbálsz folyamatosan fejlődni és jobbá válni, akkor egy helyben állsz”, hiába, az üzlet sohasem áll meg. A védelem közepére nagy fogás lenne Ezri Konsa az Aston Villától, középen és jobb oldalt is bevethető a lipcsei Lutsharel Geertruida – szintén az RB Leipzig játékosa a szélső Antonio Nusa, aki feleannyi sem lenne, mint a villás Morgan Rogers. Szélre a legolcsóbb kiszemelt a chilei Darío Osorio a Midtjyllandtól (a dánok sportigazgatója, Kristian Kjaer elismerte, hogy az Arsenal érdeklődik a dél-amerikai játékos iránt).

Nem sokkal kerülne kevesebbe Guimaraesnél Felix Nmecha vagy a lille-i Ajjub Buaddi, a Bournemouthban befutó Alex Scott vagy a Mainz japán védekező középpályása, Szano Kaisu; az Arsenal két nagy nyári célpontja azonban két támadó: a középcsatár Julián Álvarez és a szélső Bradley Barcola, esküsznek rá angol lapok.

A Bild úgy tudja, az Arsenal folyamatosan kapcsolatban áll Eric Depolóval és Erkan Alkannal, Christian Kofane ügynökeivel: a még tizenéves kameruni támadót tavaly 5.25 millióért vette meg a Leverkusen az Albacetétől, és közel 2000 perc alatt 16 kanadai pontig jutott a csatár, aki a jó nevű AS Nylon neveltje.

„CSAK BÚJJ ELŐ, VÍZBEN, KÖVEK ALATT REJTŐZKÖDŐ”

Nem egyszerű az élete a mai szurkolónak: követi a játékosok fodrászát Instagramon, feliratkozik zugtranszferológusok és átigazolási béljósok csatornáira, faggatja az AI-t, és örül, ha egy norvég csodatini beköveti a klub oldalát. Figyeli ügynökök és sportigazgatók napirendjét, repülőútjait, Fabrizio Romano kedvenc zenéit és reggelijének maradékát elemezve következtet a legújabb százmilliós üzletre – a modern átigazolási újságírásban Sherlock Holmes a nap végére kiégne.

🚨🔴⚪️ Arsenal are waiting for Leandro Trossard’s final green light to Besiktas to bring in new winger.



Christos Tzolis wants the move and put another proposal on hold to wait for #AFC.



Morgan Rogers remains top target in a separate move.



🎥➕ https://t.co/APf2Gtxhib pic.twitter.com/DgOFyFWZLO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

Az utóbbi években az Arsenal drukkerei olyan sagákat éltek meg, amikhez képest a Halló, halló! teljes sorozata egy szikár, lefordíthatatlan szóvicc. Visszahozni a védelembe Konsztantinosz Mavropanoszt a West Hamtől? Megvenni a szintén görög szélsőt, Hrisztos Coliszt az FC Bruges-től? Mikel Oyarzabal? Simán elképzelhető, és még logikus is. Aaron Wan-Bissaka? Arteta imádja a védőjátékát és a védő játékát. Marcus Rashford? Josh Acheampong? Crysencio Summerville? A mexikói csodagyerek, Gilberto Mora? A Bornemouth ék(köv)e, Junior Kroupi? Meglehet, mindenesetre egy-egy posztra 10-15 kiszemeltje van minden komolyabb klubnak, így nem mindig ok nélkül zörög a haraszt. Annyi biztos, hogy szereztek egy rutinos cserekapust ingyen Illan Meslier személyében, eladták a kapus Karl Heint és a középhátvéd Jakub Kiwiort.

„MILYEN ÚTON INDULOK, MÉG NEM TUDOM”

A 31 és fél éves szélső, Leandro Trossard közel áll a Besiktashoz, a törökök 18+2 milliót kínáltak érte. A 35 millió euróért vett karmestert, Fábio Vieirát visszaviheti az FC Porto, de hívja vissza a HSV is, Gyökeres neve az Atlético Madridnál vetődött fel, William Salibáé az összes kontinensbeli topcsapatnál, az előző két idényben összesen 2192 percet játszó Gabriel Jesusé a Besiktasnál, a Juventusnál, a Milannál és a Fenerbahcénél, Kepáé a Napolinál és a Juventusnál.

„UTAZÁSUNK JELENTI AZ ÉLETET, ITT MEGÉRKEZNI SOHA-SOHA NEM LEHET”

De sokat vártak rá az arsenalosok, hogy üldözőkből végre üldözöttek legyenek! Szokatlan és nagyon várt szerepkör, és nem egyszerű Pep Guardiola összevont szemöldökének a másik oldalán állni, nem könnyű, ha a Chelsea ránk szegezi a milliárdjait, miközben éledezik a Manchester United, és a Liverpool sem igen fut ilyen rossz idényt, mint legutóbb, a Tottenham pedig új csapatot épít.

Az Arsenalnál ez a nyár a finomhangolásé, ez ezen a szinten azt jelenti, hogy venni kell negyedmilliárdért két új játékost. Tudják, mint a Formula–1. Százmilliók mennek el másodpercek alatt a másodpercek tört részéért.

„Mindig az első a legnehezebb. Az előző három évben nagyon közel voltak a sikerhez, az, hogy most elérték, önbizalmat, hitet ad a játékosoknak. Megcsinálták. Tudják, hogy képesek rá, így a mentális erejük sokkal nagyobb lesz ebben a szezonban. Jobban fogják bírni a nyomást, mert ahhoz, hogy címet nyerj, tudni kell szenvedni. Nagyon erősnek kell lenned. Nem a jó meccsek tesznek bajnokká, hanem a gyengébb meccsek, amelyeken nem teljesítettél jól, de mégis hozod az eredményt. Ez jelenti majd a végén a különbséget” – jósolt a szezon előtt a klub egykori ásza, a svéd Stefan Schwarz, aki szerint Mikel Arteta képes felülmúlni Arsene Wenger eredményeit, és négyszeres PL-győztes lesz.

A PREMIER LEAGUE ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

ARSENAL

ÉRKEZETT: Piero Hincapié (Leverkusen, kölcsön után végleg, 40 000 000 euró), Illan Meslier (Leeds United, ingyen), Tommy Setford (Arsenal U21)

Kölcsönből vissza: Fábio Vieira (Hamburg), Reiss Nelson (Brentford), Ethan Nwaneri (Olympique Marseille)

TÁVOZOTT: Jakub Kiwior (FC Porto, kölcsön után végleg, 17 000 000), Karl Hein (Werder Bremen, kölcsön után végleg, 3 000 000)

ASTON VILLA

ÉRKEZETT: Modou Kéba Cissé (LASK, 5 500 000 euró)

Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (RB Leipzig), Oliwier Zych (Raków Czestochowa), Joe Gauci (Port Vale), Lewis Dobbin (Preston), Evann Guessand (Crystal Palace), Samuel Iling-Junior (Pisa)

TÁVOZOTT: Donyell Malen (Roma, kölcsön után végleg, 25 000 000), Enzo Barrenechea (Benfica, kv., 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Manchester United), Harvey Elliott (Liverpool), Douglas Luiz (Juventus)

AFC BOURNEMOUTH

ÉRKEZETT: Álex Jiménez (Milan, kölcsön után végleg, 18 500 000 euró)

Kölcsönből vissza: Daniel Jebbison (Preston), Max Aarons (Rangers), Julián Araujo (Celtic)

TÁVOZOTT: Hamed Traoré (Olympique Marseille, kv., 7 700 000), Luis Sinisterra (Cruzeiro, kv., 3 700 000), Marcos Senesi (Tottenham, ingyen)

Kölcsönbe: Romain Faivre (Auxerre)

Kölcsönből vissza: Hrisztosz Mandasz (Lazio)

BRENTFORD

ÉRKEZETT: Jannik Schuster (RB Salzburg, 18 000 000), Jaidon Anthony (Burnley, 17 500 000), Callum Wilson (West Ham, ingyen)

Kölcsönből vissza: Kim Dzsi Szu (Kaiserslautern), Gustavo Nunes (Swansea), Jayden Meghoma (Rangers), Yunus Konak (Oxford United)

TÁVOZOTT: Frank Onyeka (Coventry, 7 000 000)

Kölcsönbe: Romelle Donovan (Sheffield United)

Kölcsönből vissza: Reiss Nelson (Arsenal)

BRIGHTON & HOVE ALBION

ÉRKEZETT: Zadok Yohanna (AIK, 28 000 000), Pascal Struijk (Leeds United , 23 200 000), Costinha (Olympiakosz, 12 700 000), Michael Svoboda (Venezia, 5 000 000), Rodrigo Rego (Benfica B, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Evan Ferguson (Roma), Brajan Gruda (RB Leipzig), Diego Coppola (Paris FC), Facundo Buonanotte (Leeds United), Tom Watson (Millwall), Ibrahim Osman (Birmingham City), Carl Rushworth (Coventry City), Eiran Cashin (Blackburn), James Beadle (Birmingham), Amario Cozier-Duberry (Bolton), Malick Yalcouyé (Swansea)

TÁVOZOTT: Jan Paul van Hecke (Tottenham, 60 000 000), Jeremy Sarmiento (Middlesbrough, kv., 3 700 000), James Milner (visszavonult), Joël Veltman (szeződése lejárt), Adam Webster (szl.), Solly March (szl.)

CHELSEA

ÉRKEZETT: Marco Palestra (Atalanta, 57 000 000), Geovany Quenda (Sporting CP, 50 000 000), Denner (Corinthians, 10 000 000), Dasztan Szatpajev (Kajrat Almati, 2 400 000), Emmanuel Emegha (Racing Strasbourg, 26 000 000)

Kölcsönből vissza: Mike Penders (Racing Strasbourg), Nicolas Jackson (Bayern München), Aarón Anselmino (Racing Strasbourg), David Datro Fofana (Racing Strasbourg), Axel Disasi (West Ham)

TÁVOZOTT: Marc Cucurella (Real Madrid, 55 000 000), Tyrique George (Everton, kv., 21 000 000)

COVENTRY CITY

ÉRKEZETT: Frank Onyeka (Brentford, kv., 7 000 000), Loum Tchaouna (Burnley, 23 500 000)

Kölcsönből vissza: Norman Bassette (Kaiserslautern)

TÁVOZOTT:

Kölcsönből vissza: Jang Min-Hjok (Tottenham)

CRYSTAL PALACE

ÉRKEZETT: Óscar Mingueza (Celta Vigo, i.)

Kölcsönből vissza: Matheus Franca (Vasco da Gama), David Ozoh (Derby County), Romain Esse (Coventry), Jesurun Rak-Sakyi (Stoke)

TÁVOZOTT:

Kölcsönből vissza: Christantus Uche (Getafe), Evann Guessand (Aston Villa)

EVERTON

ÉRKEZETT: Merlin Röhl (Freiburg, kv., 25 000 000), Tyrique George (Chelsea, kv., 21 000 000), Hayden Hackney (Middlesbrough, 19 300 000)

TÁVOZOTT: Séamus Coleman (szerződése lejárt), Idrissa Gueye (szl.)

Kölcsönből vissza: Jack Grealish (Manchester City)

FULHAM

ÉRKEZETT: Jonah Kusi-Asare (Bayern München, kv., 6 000 000)

Kölcsönből vissza: Steven Benda (Feyenoord)

TÁVOZOTT: Raúl Jiménez (Wolverhampton, i.), Harry Wilson (Leeds United, i.), Steven Benda (szl.)

Kölcsönből vissza: Samuel Chukwueze (Milan)

HULL CITY

ÉRKEZETT: Jack Butland (Rangers, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Enis Destan (Westerlo), Abu Kamara (Getafe), Mason Burstow (Bolton), Abdülkadir Ömür (Antalyaspor)

TÁVOZOTT: Ivor Pandur (Rangers, 7 000 000), Kyle Joseph (Middlesbrough, 4 700 000), Kasey Palmer (Luton, kv., 580 000)

Kölcsönből vissza: Toby Collyer (Manchester United), Lewis Koumas (Liverpool U21), Hirakava Ju (Bristol), Amir Hadziahmetovic (Besiktas), Joe Gelhardt (Leeds United), John Lundstram (Trabzonspor)

IPSWICH TOWN

ÉRKEZETT: Emersonn (Toulouse, 28 000 000), Chuba Akpom (Ajax, kv., 9 300 000), Cédric Kipré (Reims, kv., 4 500 000)

Kölcsönből vissza: Ali Al-Hamadi (Luton), Conor Chaplin (Portsmouth), Sammie Szmodics (Derby County)

TÁVOZOTT: Arijanet Muric (Sassuolo, kv., 7 000 000), Ashley Young (visszavonult), Conor Chaplin (szl.), Conor Townsend (szl.)

Kölcsönből vissza: Jens Cajuste (Napoli), Iván Azón (Como), Dan Neil (Sunderland)

LEEDS UNITED

ÉRKEZETT: Harry Wilson (Fulham, i.)

Kölcsönből vissza: Maximilian Wöber (Werder Bremen), Mateo Joseph (Mallorca), Joe Gelhardt (Hull City), Isaac Schmidt (Werder Bremen), Largie Ramazani (Valencia), Jack Harrison (Fiorentina)

TÁVOZOTT: Pascal Struijk (Brighton, 23 200 000), Illan Meslier (Arsenal, i.)

Kölcsönből vissza: Facundo Buonanotte (Brighton)

LIVERPOOL

ÉRKEZETT: Jérémy Jacquet (Rennes, 63 600 000), Víctor Munoz (Osasuna, 40 000 000)

Kölcsönből vissza: Vitezslav Jaros (Ajax), Konsztantinosz Cimikasz (Roma), Harvey Elliott (Aston Villa)

TÁVOZOTT: Andrew Robertson (Tottenham, i.), Ibrahima Konaté (Real Madrid, i.), Mohamed Szalah (szl.)

MANCHESTER CITY

ÉRKEZETT: Elliot Anderson (Nottingham, 135 000), Mathys Detourbet (Troyes, 25 000 000), Jeremy Monga (Leicester City, 11 700 000), Pierce Charles (Sheffield Wednesday, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Kalvin Phillips (Sheffield United), Juma Bah (Nice), Claudio Echeverri (Girona), Josh Wilson-Esbrand (Radomiak Radom), Issa Kaboré (Wrexham), Vitor Reis (Girona), Jack Grealish (Everton)

TÁVOZOTT: Manuel Akanji (Inter, kv., 15 000 000), Nathan Aké (Fenerbahce, 8 170 000), Bernardo Silva (Real Madrid, i.), John Stones (szl.)

Kölcsönbe: Mathys Detourbet (Monaco), Sverre Nypan (Lommel)

MANCHESTER UNITED

ÉRKEZETT: Jack Fletcher (Manchester United U18), Tyler Fletcher (Manchester United U18)

Kölcsönből vissza: Marcus Rashford (Barcelona), Jadon Sancho (Aston Villa), Harry Amass (Norwich City), Toby Collyer (Hull City), Dan Gore (Rotherham)

TÁVOZOTT: Rasmus Höjlund (Napoli, kv., 44 000 000), Casemiro (szl.), Tyrell Malacia (szl.), Jadon Sancho (szl.)

Kölcsönbe: André Onana (Trabzonspor)

NEWCASTLE UNITED

ÉRKEZETT: Bazoumana Touré (Hoffenheim, 50 000 000), Sean Steur (Ajax, 23 500 000), Ewen Jaouen (Reims, 21 500 000)

Kölcsönből vissza: Matt Targett (Middlesbrough), Harrison Ashby (Bradford City)

TÁVOZOTT: Sandro Tonali (Tottenham, 108 000 000), Anthony Gordon (Barcelona, 80 000 000), Kieran Trippier (Wolverhampton, i.), Emil Krafth (szl.), John Ruddy (szl.), Matt Targett (szl.)

Kölcsönbe: Harrison Ashby (Luton), Odisszeasz Vlahodimosz (Sevilla), Antonito Cordero (Cádiz)

Kölcsönből vissza: Aaron Ramsdale (Southampton)

NOTTINGHAM FOREST

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Tyler Bindon (Sheffield United), David Carmo (Oviedo), Omar Richards (Rio Ave), Jota Silva (Besiktas), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt)

TÁVOZOTT: Elliot Anderson (Manchester City, 135 000 000), David Carmo (Olympiakosz, 9 000 000), Angus Gunn (San Jose Earthquakes, i.), Willy Boly (szl.), Stefan Ortega (szl.)

Kölcsönbe: Jota Silva (Olympiakosz)

Kölcsönből vissza: Lorenzo Lucca (Napoli)

AFC SUNDERLAND

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Aji Alese (Portsmouth), Simon Adingra (Monaco), Leo Hjelde (Sheffield United), Anthony Patterson (Millwall), Arthur Masuaku (Lens), Dan Neil (Ipswich), Timothée Pembélé (Le Havre), Jenson Seelt (Wolfsburg), Alan Browne (Middlesbrough)

TÁVOZOTT: Eliezer Mayenda (Rennes, 22 000 000), Dan Neil (Rangers, i.), Bertrand Traoré (szl.), Dennis Cirkin (szl.)

Kölcsönből vissza: Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)

TOTTENHAM HOTSPUR

ÉRKEZETT: Sandro Tonali (Newcastle, 108 000 000), Mateus Fernandes (West Ham, 99 000 000), Jan Paul van Hecke (Brighton, 60 000 000), Andrew Robertson (Liverpool, i.), Martin Dúbravka (Burnley, i.), Marcos Senesi (Bournemouth, i.)

Kölcsönből vissza: Alejo Veliz (Rosario Central), Jang Min Hjok Yang (Coventry City), Manor Szolomon (Fiorentina), Takai Kota (Mönchengladbach), Luka Vuskovic (Hamburg), Mikey Moore (Rangers), Dane Scarlett (Hibernian), Ashley Phillips (Stoke)

TÁVOZOTT: Alejo Veliz (Bahia, 9 000 000), Alfie Devine (Preston, kv., 5 300 000), Yves Bissouma (szl.)

Kölcsönbe: Radu Dragusin (Fiorentina, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Randal Kolo Muani (PSG), Joao Palhinha (Bayern München)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

BURNLEY

ÉRKEZETT: Florentino (Benfica, kv., 24 000 000), Jaydon Banel (Burnley U21)

Kölcsönből vissza: Andréas Hountondji (St. Pauli), Oliver Sonne (Sparta Praha), Luca Koleosho (Paris FC), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Aaron Ramsey (Leicester)

TÁVOZOTT: Jaidon Anthony (Brentford, 17 500 000), Martin Dúbravka (Tottenham, i.), Loum Tchaouna (Coventry, 23 500 000), Axel Tuanzebe (szl.), Ashley Barnes (szl.)

Kölcsönbe: Quilindschy Hartman (Espanyol)

Kölcsönből vissza: James Ward-Prowse (West Ham)

WEST HAM UNITED

ÉRKEZETT: Keiber Lamadrid (Deportivo La Guaira, kv., 1 150 000), Ezra Mayers (West Ham U21), George Earthy (West Ham U21)

Kölcsönből vissza: Edson Álvarez (Fenerbahce ), Maxwel Cornet (Genoa), Niclas Füllkrug (Milan), Callum Marshall (Bochum), James Ward-Prowse (Burnley)

TÁVOZOTT: Mateus Fernandes (Tottenham, 99 000 000), Callum Wilson (Brentford, i.), Lukasz Fabianski (szl.), Adama Traoré (szl.)

Kölcsönből vissza: Axel Disasi (Chelsea)

WOLVERHAMPTON WANDERERS

ÉRKEZETT: Rafiki Said (Standard Liege, 9 000 000), Ladislav Krejcí (Girona, kv., 7 500 000), Raúl Jiménez (Fulham, i.), Kieran Trippier (Newcastle United, i.)

Kölcsönből vissza: Boubacar Traoré (Metz), Sasa Kalajdzic (LASK), Marshall Munetsi (Paris FC), Fer López (Celta Vigo)

TÁVOZOTT: Matt Doherty (szl.)

Kölcsönből vissza: Angel Gomes (Olympique Marseille)