Nemzeti Sportrádió

„Katasztrofális” – a spanyol játékvezetés mérlege a világbajnokságon a statisztikus szerint

2026.07.13. 21:00
Alejandro Hernández a Brazília–Haiti mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 foci-vb 2026 játékvezetés

A közösségi médiában szerteágazó futballstatisztikákat publikáló MisterChip összegzi, a meghívott országok játékvezetői hány mérkőzést vezettek a világbajnokságon, és a spanyol játékvezetők „katasztrofális” bizonyítványának minősíti, hogy az országot képviselő Alejandro Hernández Hernándeznek csupán egy meccs (Brazília–Haiti) jutott. Megbízható sajtóhírekre hivatkozva mi is beszámoltunk arról, hogy kik maradtak munkában az utolsó négy mérkőzésre – mivel a spanyol válogatott még versenyben van, érthető, hogy Hernández már nem oszthat lapot (ahogy bevethető angol, francia és argentin bíró sem maradt – igaz, ahogy az alábbi lista mutatja, nekik 7-7 meccsük volt a vb-n).

 

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