„Katasztrofális” – a spanyol játékvezetés mérlege a világbajnokságon a statisztikus szerint

A közösségi médiában szerteágazó futballstatisztikákat publikáló MisterChip összegzi, a meghívott országok játékvezetői hány mérkőzést vezettek a világbajnokságon, és a spanyol játékvezetők „katasztrofális” bizonyítványának minősíti, hogy az országot képviselő Alejandro Hernández Hernándeznek csupán egy meccs (Brazília–Haiti) jutott. Megbízható sajtóhírekre hivatkozva mi is beszámoltunk arról, hogy kik maradtak munkában az utolsó négy mérkőzésre – mivel a spanyol válogatott még versenyben van, érthető, hogy Hernández már nem oszthat lapot (ahogy bevethető angol, francia és argentin bíró sem maradt – igaz, ahogy az alábbi lista mutatja, nekik 7-7 meccsük volt a vb-n).

The World Cup disaster for Spanish referees is confirmed. After being completely absent from the 2025 Club World Cup, their only representative, Hernández Hernández, leaves the 2026 World Cup with a single group-stage match officiated (Brazil-Haiti). It's an utter humiliation and… — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 13, 2026