Tekvandó: itthon készülnek a Salim testvérek az idény folytatására

Magyarországon készülnek a tekvandós Salim testvérek az idény folytatására. Salim Kamilah már több mint tíz napja hazánkban tartózkodik, testvérei, a világ- és Európa-bajnok Salim Omar Gergely, valamint Salim Sharif Gergely és Salim Nala pedig egy hete érkeztek és még egy hetet töltenek Budapesten. Célkeresztben két rangos őszi verseny, a szeptemberi Brazil Open, valamint az októberi párizsi Grand Prix.

A hétfői nyílt edzésükön Salim Gergely a testvérek édesapja, egyben edzője az MTI kérdésére elmondta, a legutóbbi szabálymódosításokat már elsajátították tanítványai, ám a bírók időnként rendkívül eltérően ítélnek, szinte meccsről meccsre másként. Példaként említette, hogy a júniusi nürnbergi Elnök Kupán, amelyet Kamilah megnyert a 46 kilogrammosok között, az egyik menetben harminc pontot kapott, a következő versenyén, Rómában viszont ugyanarra csak tízet. „Ha a bírók sportszerűen ítélkeznek, akkor szerintem nincs problémája, hiszen elég erős, és a technikája is elég jó” – mondta Salim Gergely, hozzátéve, bár a májusi müncheni Európa-bajnokság volt az utolsó állomás, ami még nem számított bele a tekvandósok Los Angeles-i olimpiai kvalifikációjába, mégis ezt tartja fontosabbnak az eddigi pontszerző viadaloknál, mivel még elég sok idő van, és úgy tartja, papíron jobban néz ki az Európa-bajnoki cím, mint például a római Grand Prix megnyerése.

Márpedig a 17 éves Salim Kamilah diadalmaskodott 46 kilogrammos kategóriában a felnőtt kontinensviadalon, ami az egyik remek eredménye a sok idei közül. Márciusban a Calgaryban megrendezett Canada Openen ezüstérmes lett, majd a Las Vegas-i tekvandós US Openen győzött, júniusban pedig a már említett nürnbergi versenyen diadalmaskodott.

„Nagyon fontos neki, hogyan érzi magát a világ legjobbjai ellen, és hogy meg tudta nyerni a felnőtt Európa-bajnokságot. Szerintem ő is tudja, hogy elég ügyes, csak idő kell neki. Egyelőre még olyan a testfelépítése, mint egy kislányé, mégis felveszi a versenyt a lányokkal, nőkkel, és ez nagyon nagy pluszt jelent neki” – fejtette ki a tréner.

A nyílt tréningen Salim Gergely azt is bejelentette, hogy Kamilah 3000 méter akadályfutásban elindul az augusztus 5–9. közötti U20-as atlétikai világbajnokságon az egyesült államokbeli Eugene-ban – részben erre is készül itthon. A versenyzőként dán színekben olimpiai, világ- és Európa-bajnok, magyar színekben Eb-harmadik Salim Gergely elmondta, Kamilah már régóta fut versenyszerűen, ám az akadályfutásba csupán másfél éve vágott bele, és így is győzött a számban szombaton a szolnoki U20-as magyar bajnokságon – sőt, 800 méteren is sokáig vezetett, csupán két századmásodpercnyi hátránnyal végzett másodikként. Salim Gergely részletezte, a napi két edzés akadályfutóként túl kemény a lábainak, ezért elképzelhető, hogy a jövőben inkább a 800 és 1500 méter síkfutás kerül a középpontba az atlétikában.