Klasszikus – másképp – Bobory Balázs jegyzete

Kylian Mbappé Lamine Yamallal szemben.

Mint két revolverhős, úgy néz farkasszemet a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntő előtt a Real Madrid és a Barcelona sztárja. A klubidény végén utóbbi lehetett jóval vidámabb, Mbappé semmit sem nyert a Madriddal, „mindössze” a gólkirályi címnek örülhetett, amelyet a labdarúgásban gyakran használt közhely szerint szívesen elcserélné bármelyik trófeára, amelyet a csapattal szerezhetett volna meg.

Ellenben Yamal és a Barca utcahosszal nyerte meg a spanyol bajnokságot, szinte végig kimagasló formában játszott. A katalánok futballistái önbizalommal telve, optimistán utazhattak a vb-re egy olyan spanyol válogatott keretében, amelyben nincs labdarúgó a Realból… Ám valljuk be, nehéz lett volna bárkit is behívnia Luis de la Fuentének a királyiaktól. Igaz, ha megnézzük az amerikai tornán nyújtott teljesítményt, akkor azt látjuk, hogy Yamal is csillogott már szebben, Pedri az előző mérkőzésen a kezdőből is kiszorult, Gavi ott sem volt, Ferran Torres hullámzik, mint a Földközi-tenger, Marc Cubarsí viszont stabil pont a védelem tengelyében. Spanyolország Real-játékosok nélkül is elmenetelt a legjobb négyig, és ehhez persze kellettek a barcelonaiak, de többségében nem ők domináltak eddig az együttesben.

Azonban a másik oldalon ott van Mbappé, aki élete formájában futballozik, nyilván a teljesítményéhez hozzájárul a franciák lehengerlő támadógépezete Désiré Douéval, Michael Olisével, Ousmane Dembélével, Bradley Barcolával. Sőt, ha jobban megnézzük a madridiak más csapatokban szereplő sztárjait, akkor olybá tűnik, mintha Vinícius Júnior a brazil, Jude Bellingham pedig az angol válogatott szereplésére gyúrt volna az egész évadban, mert amennyire elveszettnek tűntek néha az elmúlt hónapokban, annyira meghatározóak (voltak) most, a világbajnokságon. A sikertelen klubidény jelent talán pluszmotivációt az említetteknek?

Ezt nem tudjuk, viszont az biztos, hogy a kedd esti francia–spanyol önmagában is csemege és garantáltan remek futballal szórakoztatnak minket a Barcelona, a Real Madrid vagy éppen a PSG, esetleg az Arsenal sztárjai. A klubszíneknek kevesebb jelentőségük lesz, Mbappé és Yamal nem arra gondol, amikor vonul ki a dallasi stadion gyepére, mit élt meg Madridban, illetve Barcelonában, most mindketten világbajnokok akarnak lenni.

A francia másodszor, a spanyol először. Jelenleg nincs más, ez a tét.

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