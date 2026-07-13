Az argentinok olyan mezben játszanak, amelyre az angolok nem szívesen emlékeznek
A szerdai atlantai világbajnoki elődöntőben Anglia fehér mezben játszik majd, Argentína pedig tengerkékben – olyanban, amelyik már kétszer is szerencsét hozott neki vb-n az angol válogatott ellen.
A mezválasztás alapvetően a szabályoknak kell, hogy megfeleljen, de az argentin sajtó szerint a sötétkék alap – a futballistababonából kiindulva – egyáltalán nincs Messiék ellenére: az argentin válogatott 1986-ban hasonló dresszben nyerte meg az Anglia elleni negyeddöntőt 2–1-re (emlékezetes, Isten keze is besegített, no meg egy fantasztikus szóló Diego Maradonától), és az 1998-ban tizenegyesekkel megnyert nyolcaddöntőben is ilyen színű mez volt Diego Simeonén és csapattársain. A 2002-es csoportmeccsen a hagyományos kék-fehér csíkos trikó viszont nem hozott szerencsét… Az argentinok a mostani vb-n eddig egyszer, a Jordánia elleni csoportmeccsen (3–1) viselték a sötét változatot.
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