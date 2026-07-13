Az argentinok olyan mezben játszanak, amelyre az angolok nem szívesen emlékeznek

A mezválasztás alapvetően a szabályoknak kell, hogy megfeleljen, de az argentin sajtó szerint a sötétkék alap – a futballistababonából kiindulva – egyáltalán nincs Messiék ellenére: az argentin válogatott 1986-ban hasonló dresszben nyerte meg az Anglia elleni negyeddöntőt 2–1-re (emlékezetes, Isten keze is besegített, no meg egy fantasztikus szóló Diego Maradonától), és az 1998-ban tizenegyesekkel megnyert nyolcaddöntőben is ilyen színű mez volt Diego Simeonén és csapattársain. A 2002-es csoportmeccsen a hagyományos kék-fehér csíkos trikó viszont nem hozott szerencsét… Az argentinok a mostani vb-n eddig egyszer, a Jordánia elleni csoportmeccsen (3–1) viselték a sötét változatot.

Argentina have a history of beating England in their 'lucky' navy blue kit... and they'll wear it again on Wednesday 👕🔵 pic.twitter.com/Mlnl3jOqEr — BBC Sport (@BBCSport) July 13, 2026