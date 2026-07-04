Nemzeti Sportrádió

Hatalmas hőségben jön a Paraguay–Franciaország vb-nyolcaddöntő

R. D. P.R. D. P.
2026.07.04. 15:08
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foci vb 2026 Paraguay francia labdarúgó-válogatott

Az egyik legsikeresebb futballválogatott a történelem során Franciaország, és magyar idő szerint szombat este Paraguay ellen minden esélye megvan, hogy újabb lépést tegyen a világbajnoki döntő felé.

„Tudjuk, hogy következő ellenfelünk, Paraguay sokat védekezik – nyilatkozta a mérkőzést megelőzően a két gólnál és egy gólpassznál járó Barcola. – A labdával is jól bánik, láttuk Németország ellen. Kitűnően felkészültek és győztek, ami nem véletlen. Szerintem élvezetes meccset játszunk.”

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KEZDÉS: 23.00. „Paraguay nagyon makacs együttes, játékosai képesek az ellentámadások során helyzeteket kialakítani.”

 

foci vb 2026 Paraguay francia labdarúgó-válogatott
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