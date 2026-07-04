Nemzeti Sportrádió

Sallói Dániel: Szembesültem vele, hogy a világbajnokság teljesen más...

R. D. P.R. D. P.
2026.07.04. 13:02
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foci vb 2026 Sallói Dániel kanadai labdarúgó-válogatott

Torontóban futballozik, egy felhőkarcoló ötvennyolcadik emeletén él, a társházigazda kanadaiaknál pedig két csapattársáért is szorít – Sallói Dániel testközelből éli át a vb-t, de vajon lát esélyt Marokkó ellen az újabb bravúrra?

„Az elmúlt hetekben különleges élmény volt Torontóban élni. Kanadai klubban játszom, látom a kanadai válogatott sikerét, és azt, hogy a helyiek mennyire átérzik a világbajnokság fontosságát, mennyire együtt lélegeznek a torna eseményeivel.”

 

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Sallói Dániel: Kanada büszke lehet, de Marokkó ellen jöhet a nagy dobás!

„Marokkó rendkívül erős, de a kanadai játékosok is energikusak, gyorsak, és az önbizalmuk is rendben. Szurkolok a csapattársaimnak…”

 

foci vb 2026 Sallói Dániel kanadai labdarúgó-válogatott
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