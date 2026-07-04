Sallói Dániel: Szembesültem vele, hogy a világbajnokság teljesen más...

Torontóban futballozik, egy felhőkarcoló ötvennyolcadik emeletén él, a társházigazda kanadaiaknál pedig két csapattársáért is szorít – Sallói Dániel testközelből éli át a vb-t, de vajon lát esélyt Marokkó ellen az újabb bravúrra?

„Az elmúlt hetekben különleges élmény volt Torontóban élni. Kanadai klubban játszom, látom a kanadai válogatott sikerét, és azt, hogy a helyiek mennyire átérzik a világbajnokság fontosságát, mennyire együtt lélegeznek a torna eseményeivel.”