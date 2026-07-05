Nemzeti Sportrádió

Videó: ezért lehetett szüksége Mbappénak védelemre a lefújás után

P. K.P. K.
2026.07.05. 09:44
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Kylian Mbappéval nem bántak kesztyűs kézzel a paraguayiak (Fotó: AFP)
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foci vb 2026 vb 2026 Kylian Mbappé Franciaország Paraguay
A francia válogatott szövetségi kapitánya, Didier Deschamps a Paraguay ellen 1–0-ra megnyert vb-meccs után arról beszélt, hogy a végén megkért két „nehézfiút” (nem nevezte meg őket) a csapatból, hogy álljanak Kylian Mbappé mellé, nehogy a levonulásnál megtalálják őt a dél-amerikaik. Összegyűjtöttünk néhány jelenetet, miért is érezte ennek szükségét Deschamps.

 

Már a meccs alatt rugdosták Mbappét a paraguayiak.

 

 

A végén lökdösték...

Orlando Gill a lefújáskor megdobta a labdával.

Mindezek miatt mondhatta azt Deschamps, hogy a meccs végén „testőröket” fogadott Mbappé mellé a francia csapatból, hogy ha kell, védjék meg őt a levonuláskor.

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Ezt néhol nézni is szenvedős volt, de a philadelphiai melegben zajló összecsapást egy büntető döntötte el a második félidő közepén.

 

 

 

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