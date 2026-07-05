Videó: ezért lehetett szüksége Mbappénak védelemre a lefújás után

A francia válogatott szövetségi kapitánya, Didier Deschamps a Paraguay ellen 1–0-ra megnyert vb-meccs után arról beszélt, hogy a végén megkért két „nehézfiút” (nem nevezte meg őket) a csapatból, hogy álljanak Kylian Mbappé mellé, nehogy a levonulásnál megtalálják őt a dél-amerikaik. Összegyűjtöttünk néhány jelenetet, miért is érezte ennek szükségét Deschamps.

Már a meccs alatt rugdosták Mbappét a paraguayiak. El 'regalo' que le dejó Cáceres a Mbappé😳



Partido de máxima intensidad entre Francia y Paraguay⚔️#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vxMBpR5wtT — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 4, 2026 A végén lökdösték... 🇫🇷 Paraguay tried to rattle Mbappé in stoppage time. He just smiled even wider.



Man’s the definition of a team player.



Writer: Monicapic.twitter.com/iwgU0LdPlV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 5, 2026 Orlando Gill a lefújáskor megdobta a labdával. Que bien estuvo Gill!!!! Al finalizar el partido, Mbappé rechazó darle la mano al portero paraguayo, quien respondió lanzándole el balón. 🤣 pic.twitter.com/LES3RnHtIo — Carlos Montero (@CMonteroOficial) July 5, 2026 Mindezek miatt mondhatta azt Deschamps, hogy a meccs végén „testőröket” fogadott Mbappé mellé a francia csapatból, hogy ha kell, védjék meg őt a levonuláskor.