Videó: ezért lehetett szüksége Mbappénak védelemre a lefújás után
A francia válogatott szövetségi kapitánya, Didier Deschamps a Paraguay ellen 1–0-ra megnyert vb-meccs után arról beszélt, hogy a végén megkért két „nehézfiút” (nem nevezte meg őket) a csapatból, hogy álljanak Kylian Mbappé mellé, nehogy a levonulásnál megtalálják őt a dél-amerikaik. Összegyűjtöttünk néhány jelenetet, miért is érezte ennek szükségét Deschamps.
Már a meccs alatt rugdosták Mbappét a paraguayiak.
A végén lökdösték...
Orlando Gill a lefújáskor megdobta a labdával.
Mindezek miatt mondhatta azt Deschamps, hogy a meccs végén „testőröket” fogadott Mbappé mellé a francia csapatból, hogy ha kell, védjék meg őt a levonuláskor.
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