Megvannak az ibériai csata kezdőcsapatai

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🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Portugal.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QGEAZErJSI— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 6, 2026
🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Portugal.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QGEAZErJSI
O 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para o jogo contra a Espanha no Mundial 2026 🫡#VaiDarPortugal | #PORESP #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HTQ8UlSzgg— Portugal (@selecaoportugal) July 6, 2026
O 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para o jogo contra a Espanha no Mundial 2026 🫡#VaiDarPortugal | #PORESP #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HTQ8UlSzgg