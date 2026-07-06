Nemzeti Sportrádió

Videó: ünneplés közben szenvedett súlyosnak tűnő sérülést az angolok középpályása

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.06. 07:45
Jordan Henderson súlyosnak tűnő csuklósérülést szenvedett (Fotó: Getty Images)
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Áldozattal járt az angol labdarúgó-válogatott sikere Mexikó ellen a nyolcaddöntőben: Jordan Henderson súlyosnak tűnő csuklósérülést szenvedett.
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Jude Bellingham két perc alatt két gólt szerzett, de Jarell Quansah kiállítása után nagyot kellett küzdeni a háromoroszlánosoknak.

Ahogy beszámoltunk róla, az angol válogatott nagy csatában jutott túl Mexikón, és készülhet a Norvégia elleni szombati negyeddöntőre.

Ám Thomas Tuchel szövetségi kapitány a legjobb nyolc között szinte biztosan nem számíthat Jordan Hendersonra, a középpályás ugyanis megsérült a mérkőzést követő ünneplés során. A rutinos középpályás leesett egy reklámtábláról, és kórházba kellett szállítani.

„Jordan Henderson csuklója megsérült, nagyon rosszul néz ki. Ez egy elég súlyos sérülés, és beárnyékolja az estét, hogy nincs itt velünk. Az orvosok azt mondták, hogy kórházban van” – mondta Tuchel a meccs után.

A 36 éves Brentford-középpályás hat percet játszott eddig a vb-n, Panama ellen cserélte be a szövetségi kapitány. Henderson mellett a sérült Reece James és a Mexikó ellen kiállított Jarell Quansah sem játszhat a norvégok ellen.

foci vb 2026 Anglia vb 2026 Jordan Henderson
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