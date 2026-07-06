Videó: ünneplés közben szenvedett súlyosnak tűnő sérülést az angolok középpályása

Ahogy beszámoltunk róla, az angol válogatott nagy csatában jutott túl Mexikón, és készülhet a Norvégia elleni szombati negyeddöntőre.

Ám Thomas Tuchel szövetségi kapitány a legjobb nyolc között szinte biztosan nem számíthat Jordan Hendersonra, a középpályás ugyanis megsérült a mérkőzést követő ünneplés során. A rutinos középpályás leesett egy reklámtábláról, és kórházba kellett szállítani.

„Jordan Henderson csuklója megsérült, nagyon rosszul néz ki. Ez egy elég súlyos sérülés, és beárnyékolja az estét, hogy nincs itt velünk. Az orvosok azt mondták, hogy kórházban van” – mondta Tuchel a meccs után.

A 36 éves Brentford-középpályás hat percet játszott eddig a vb-n, Panama ellen cserélte be a szövetségi kapitány. Henderson mellett a sérült Reece James és a Mexikó ellen kiállított Jarell Quansah sem játszhat a norvégok ellen.