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„Szent Ronaldo” a lelátón
M. B.
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2026.07.06. 20:49
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Címkék
Portugália
vb 2026
Spanyolország
Fotó: Getty Images
Portugália
vb 2026
Spanyolország
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