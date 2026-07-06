Vb 2026, nyolcaddöntő: Portugália–Spanyolország 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Dallas, Dallas Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Anthony Taylor (angol)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha – P. Neto, B. Fernandes, Joao Félix – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
A kispadon: J. Sá, Rui Silva (kapusok), M. Nunes, Goncalo Inácio, Dalot, T. Araújo, Semedo, B. Silva, Guedes, Trincao, R. Neves, Samú Costa, Conceicao, G. Ramos, R. Leao
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri, Dani Olmo – Yamal, Baena, Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A kispadon: Raya, J. García (kapusok), E. García, M. Llorente, Pubill, Grimaldo, Fabián Ruiz, Zubimendi, Borja Iglesias, Merino, N. Williams, Gavi, Ferran Torres, V. Munoz, Y. Pino
A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)
Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)
Középpályások: 21 Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 15 Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), 23 Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)
A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)
Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)
Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)
Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)
Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente