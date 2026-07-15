Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: a történelem során először rendeznek vb-döntőt a Copa América és az Európa-bajnokság címvédőjével

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.15. 23:56
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Lionel Messi. Minek írjunk többet? (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Argentína Spanyolország vb-statisztikák
Mint ismert, Argentína a hajrában fordítva 2–1-re legyőzte Angliát az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság elődöntőjének második mérkőzésén Atlantában. Jöjjenek a meccs érdekességei, statisztikái!

 

Finalissima. Először fordul elő, hogy az aktuális Európa-bajnok (Spanyolország) és a Copa América-címvédő (Argentína) játssza egymással a világbajnoki döntőt. Mint ismert, ezen okokból a két csapat játszott volna egymással egy Finalissimát idén tavasszal, az elmaradt, most nagyobb tét mellett rendezik meg.

Tovább kísért 1966. Anglia a vb-győzelme óta három elődöntőt játszott világbajnokságon, mindhármat elbukta (1990, 2018, 2026).

Felfoghatatlan. Lionel Messi immár 12 vb-gólpassznál jár, ebből 10-t szerzett egyenes kieséses szakaszban. Nyolcnál többet senki sem szerzett vb-n a futballtörténelemben. Már nem az egyenes kieséses szakaszban, úgy összességében. Persze Messi a vb-meccsrekordot is továbbírta, már 33-nál jár, s 33 kanadai pontja van.

Mindkétszer Anglia. A 21. században eddig csak két olyan válogatott volt, amelyik vezetett egy vb-elődöntőben, aztán mégis kikapott: Anglia 2018-ban és 2026-ban.

Egy pozitívum is. Harry Kane Wayne Rooneyt megelőzve 121 válogatottsággal Anglia történetének legtöbbször pályára lépő mezőnyjátékosa lett.

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

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Foci vb 2026
2 órája

Szenzációs fordítás a címvédőtől Atlantában: Argentína a hajrában szerzett két gólt, Angliát legyőzve vb-döntős

Az első félidőben még birkóztak, a másodikban már futballoztak: Gordon vezető gólja után az angolok visszaálltak, meg is itták a levét – Messi két gólpasszt adott, az argentinok a 92. percben nyerték meg az elődöntőt.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
ANGLIA–ARGENTÍNA 1–2 (0–0)
Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Elfath (amerikai)
ANGLIA: Pickford – R. James (O'Reilly, 82.), Stones (Toney, 90+6.), Guéhi, Spence (Rashford, 90+6.) – Rice (Burn, 82.), Anderson – Rogers, Jude Bellingham, Gordon (Konsa, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 72.), Romero, Lisandro Martínez (Otamendi, 73.), Tagliafico (Lautaro Martínez, 81.) – G. Simeone (De Paul, 72.), Paredes (N. González, 64.), A. Mac Allister, E. Fernández – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerző: Gordon (55.), ill. E. Fernández (85.), Lautaro Martínez (90+2.)

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