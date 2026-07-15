Statisztikák: a történelem során először rendeznek vb-döntőt a Copa América és az Európa-bajnokság címvédőjével

Finalissima. Először fordul elő, hogy az aktuális Európa-bajnok (Spanyolország) és a Copa América-címvédő (Argentína) játssza egymással a világbajnoki döntőt. Mint ismert, ezen okokból a két csapat játszott volna egymással egy Finalissimát idén tavasszal, az elmaradt, most nagyobb tét mellett rendezik meg.

1 - The 2026 final between Spain and Argentina will be the first ever FIFA World Cup final between the reigning UEFA European champions, and the reigning CONMEBOL Copa America champions.



Showdown. pic.twitter.com/o6RlwQbxm2 — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Tovább kísért 1966. Anglia a vb-győzelme óta három elődöntőt játszott világbajnokságon, mindhármat elbukta (1990, 2018, 2026).

3 - Having won their first FIFA World Cup semi-final in 1966, England have now lost each of their last three matches at this stage (1990, 2018, 2026).



Heartbreak. pic.twitter.com/b2wXHRpj0F — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Felfoghatatlan. Lionel Messi immár 12 vb-gólpassznál jár, ebből 10-t szerzett egyenes kieséses szakaszban. Nyolcnál többet senki sem szerzett vb-n a futballtörténelemben. Már nem az egyenes kieséses szakaszban, úgy összességében. Persze Messi a vb-meccsrekordot is továbbírta, már 33-nál jár, s 33 kanadai pontja van.

10 - Including two today, Lionel Messi now has 12 assists in FIFA World Cup matches, 10 of which have come in knockout rounds. No other player on record (from 1966) has more than eight in total at the finals.



Difference. pic.twitter.com/QLgizF2pfN — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Mindkétszer Anglia. A 21. században eddig csak két olyan válogatott volt, amelyik vezetett egy vb-elődöntőben, aztán mégis kikapott: Anglia 2018-ban és 2026-ban.

2 - There are just two occasions of a team scoring first in the semi-final but not reaching the final of the FIFA World Cup in the 21st century – both of them are England (vs Croatia in 2018 and Argentina in 2026).



Familiar. pic.twitter.com/X645w5FQLk — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Egy pozitívum is. Harry Kane Wayne Rooneyt megelőzve 121 válogatottsággal Anglia történetének legtöbbször pályára lépő mezőnyjátékosa lett.

121 - Tonight, Harry Kane becomes England's record outfield appearance maker, with his 121st cap taking him ahead of Wayne Rooney (120). Only goalkeeper Peter Shilton (125) has played more times for the Three Lions.



Leader. pic.twitter.com/cfhNYe2l1s — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐚𝐧𝐝 𝟏-𝟐 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 🇦🇷



The defending champions come from behind to win yet again, setting up a World Cup final with Spain.



Two assists from Lionel Messi for Enzo Fernández and Lautaro Martínez ensured England paid for sitting back after going ahead. pic.twitter.com/OhCMCYYDYi — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 15, 2026

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