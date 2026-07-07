Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: a PSG megszerezte a távozó veszprémi szélsőt – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.07.07. 13:53
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Fotó: psg.fr
Címkék
férfi kézilabda One Veszprém HC Paris Saint-Germain Bjarki Már Elísson
A Paris Saint-Germain férfi kézilabdacsapatához igazolt a Veszprém távozó izlandi balszélsője, Bjarki Már Elísson, a 36 éves játékos a 2026–2027-es idény végéig írt alá a franciákhoz.

A Paris Saint-Germain férfi kézilabdacsapata hivatalos honlapján bejelentette: megszerezte a One Veszprém 36 éves izlandi légiósát, Bjarki Már Elíssont. A párizsiak weboldalának tájékoztatása szerint a balszélső az Achilles-ín-szakadás miatt kidőlt Mathieu Grébille pótlására érkezett a francia fővárosba, és a 2026–2027-es idény végéig szóló szerződést írt alá.

„Megtiszteltetés és büszkeség számomra, hogy itt lehetek, alig várom, hogy játszhassak új klubom színeiben. Amikor tudomásomra jutott, hogy a klub érdeklődik irántam, egyből vonzott az ajánlat. A Paris Saint-Germain nagy csapat, gazdag történelemmel, és nagyon örülök, hogy a tagja lehetek. Hosszú és sikeres pályafutás áll mögöttem, de továbbra is huszonhat évesnek érzem magam, nem pedig harminchatnak. Mindig is az volt az álmom, hogy profi kézilabdázó legyek; remélem, még messze van a karrierem vége, s még jó néhány év bennem van. Bevallom, mindig is tetszett a PSG címere és szerelése, amióta 2022-ben Veszprémbe igazoltam, többször megmérkőztünk egymással, nagy csaták voltak. A Coubertin-csarnokban mindig kivételesen jó az atmoszféra, a drukkerek hangosan szurkolnak a meccsek elejétől a végéig, nagyon várom, hogy előttük játszhassak” – mondta első párizsi interjújában az izlandi.

 

 

férfi kézilabda One Veszprém HC Paris Saint-Germain Bjarki Már Elísson
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