Cristiano Ronaldo: Tiszta lelkiismerettel távozom, megtettem, amit csak tudtam

„Tiszta lelkiismerettel távozom. Mindent beleadtam. Holnap új nap, az élet pedig megy tovább” – kezdte Cristiano Ronaldo.

„Három címet nyertem Portugáliával. Cristiano Ronaldo előtt Portugália nem nyert egy címet sem, most rendelkezünk hárommal, én boldog vagyok. Megnyertük 2016-ban az Európa-bajnokságot, ami őszintén, számomra egy dimenziót jelent a világbajnoksággal. Magamat tudom csak ismételni, tiszta a lelkiismeretem, megtettem, amit csak tudtam” – folytatta a 41 éves klasszis, aki reagált arra is, tényleg ez volt-e az utolsó válogatott meccse.

„Nem hozok döntéseket a pillanat hevében és nem is szeretném, hogy minden fókusz rám szegeződjön a világbajnokság alatt.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)

Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 83.) – P. Neto (F. Conceicao, 83.), B. Fernandes, Joao Félix (R. Leao, 71.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz, 85.), Dani Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Borja Iglesias, 90+7.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: Merino (90+1.)

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