Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo: Tiszta lelkiismerettel távozom, megtettem, amit csak tudtam

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.07. 01:30
Cristiano Ronaldo a búcsút követően (Fotó: Getty Images)
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Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam vb-nyolcaddöntő Spanyolország
Mint ismert, Spanyolország 1–0-ra legyőzte Portugáliát egy hajrában szerzett góllal az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében, így az Eb-címvédő ott van a legjobb nyolc között, Cristiano Ronaldo pedig már nem lesz világbajnok. Az ötszörös aranylabdás, 41 éves klasszis a portugál Recordnak nyilatkozott a meccset követően.

 

„Tiszta lelkiismerettel távozom. Mindent beleadtam. Holnap új nap, az élet pedig megy tovább” – kezdte Cristiano Ronaldo.

„Három címet nyertem Portugáliával. Cristiano Ronaldo előtt Portugália nem nyert egy címet sem, most rendelkezünk hárommal, én boldog vagyok. Megnyertük 2016-ban az Európa-bajnokságot, ami őszintén, számomra egy dimenziót jelent a világbajnoksággal. Magamat tudom csak ismételni, tiszta a lelkiismeretem, megtettem, amit csak tudtam” – folytatta a 41 éves klasszis, aki reagált arra is, tényleg ez volt-e az utolsó válogatott meccse.  

„Nem hozok döntéseket a pillanat hevében és nem is szeretném, hogy minden fókusz rám szegeződjön a világbajnokság alatt.” 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)
Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: A. Taylor (angol)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 83.) – P. Neto (F. Conceicao, 83.), B. Fernandes, Joao Félix (R. Leao, 71.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz, 85.), Dani Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Borja Iglesias, 90+7.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Merino (90+1.)

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