Cristiano Ronaldo kedvese meglepte Lionel Messi feleségét

Lionel Messi és Cristiano Ronaldo évtizedek óta verseng egymással a pályán és a mostani világbajnokságon is. Korszakos riválisokról van szó, a párjaik azonban egyáltalán nincsenek rossz viszonyban egymással. Olyannyira, hogy az argentin csatár felesége, Antonela Roccuzzo a napokban ajándékot kapott a portugál játékos kedvesétől, Georgina Rodrígueztől. Egészen pontosan a vállalkozása által bevezetett új márka ajándékcsomagját kapta meg, amiről bejegyzést is közzétett az Instagram-oldalán.

Antonela Roccuzzo le agradeció a Georgina Rodríguez el regalo que le envió. pic.twitter.com/KG10ZvpbBg — Cerebros (@CerebrosG) July 6, 2026

„Nagyon köszönöm, Georgina! Minden gyönyörű, nagyon sok sikert kívánok neked” – írta Antonela Roccuzzo, ezzel is jelezve, hogy a két játékos rivalizálása ellenére ők kimondottan jó viszonyban vannak egymással.

Georgina Rodríguez egyébként már a Kolumbia elleni csoportmérkőzésen is az új ruhamárka termékeit viselte, és nyilván a fent említett bejegyzés is jó reklám neki.