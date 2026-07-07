Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo kedvese meglepte Lionel Messi feleségét

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.07.07. 09:11
Címkék
Portugália Lionel Messi Cristiano Ronaldo foci vb 2026 Antonela Roccuzzo Georgina Rodríguez Argentína
Georgina Rodríguez ajándékcsomagot küldött Antonela Roccuzzónak a világbajnokság alatt.

Lionel Messi és Cristiano Ronaldo évtizedek óta verseng egymással a pályán és a mostani világbajnokságon is. Korszakos riválisokról van szó, a párjaik azonban egyáltalán nincsenek rossz viszonyban egymással. Olyannyira, hogy az argentin csatár felesége, Antonela Roccuzzo a napokban ajándékot kapott a portugál játékos kedvesétől, Georgina Rodrígueztől. Egészen pontosan a vállalkozása által bevezetett új márka ajándékcsomagját kapta meg, amiről bejegyzést is közzétett az Instagram-oldalán. 

„Nagyon köszönöm, Georgina! Minden gyönyörű, nagyon sok sikert kívánok neked” – írta Antonela Roccuzzo, ezzel is jelezve, hogy a két játékos rivalizálása ellenére ők kimondottan jó viszonyban vannak egymással.

Georgina Rodríguez egyébként már a Kolumbia elleni csoportmérkőzésen is az új ruhamárka termékeit viselte, és nyilván a fent említett bejegyzés is jó reklám neki.

Portugália Lionel Messi Cristiano Ronaldo foci vb 2026 Antonela Roccuzzo Georgina Rodríguez Argentína
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