ZTE: megérkezett az U20-as válogatott nigériai tehetség

„Nigériai utánpótlás-válogatott játékos érkezett csapatunkhoz. Tahir Maigana bal lábas tükörszélső, aki hazája egyik kiemelkedő tehetsége – mutatja be a ztefc.hu a zalaiak új szerzeményét. – Maigana 2008. június 30-án született Nigériában, ahol a bajnokság jobb szélső támadói között is kiemelkedő mutatókkal rendelkezett. A tehetség már az előző idényben bekerült hazája U20-as válogatottjának keretébe, és a chilei U20-as világbajnokság legfiatalabb játékosai közé tartozott. Remek teljesítményét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2025-ben bronzérmet szerzett az U20-as Afrikai Nemzetek Kupáján, ahol valamennyi mérkőzésen pályára lépett, és a hosszabbítást követő tizenegyespárbajban is értékesítette büntetőjét. A fiatal nigériai még ugyanebben az évben az U20-as világbajnokságon is szerepelt a korosztályos válogatottal.”

„Tahir Maigana kivételes tehetség, aki a legutóbbi U20-as világbajnokság egyik legfiatalabb játékosaként szerepelt hazája válogatottjában. Számos klub érdeklődött iránta, ő azonban a ZTE projektjét választotta, mert úgy érezte, hogy pályafutása jelenlegi szakaszában ez jelenti számára a legjobb következő lépést – erre igazán büszkék vagyunk. Meggyőződésünk, hogy ebben a környezetben tovább folytathatja eddigi lenyűgöző fejlődését” – nyilatkozta a ZTE honlapjának a hazájából, a Wireless FC-től érkező tehetség kapcsán Andrés Jornet, a zalaiak sportért felelős elnöke.

„Először az itt élő emberek és a klubnál dolgozók kedvessége tűnt fel – mondta első nyilatkozatában a ztefc.hu-nak Maigana. – Már most látom, hogy ez egy nagyon nyugodt, békés város, ahol egy játékos kizárólag a futballra koncentrálhat. Szeretném a pályán megmutatni mindazokat a tulajdonságaimat, amelyek miatt a klub vezetősége is bizalmat szavazott nekem. Bizonyítani szeretnék. A csapatról és a körülményekről is csak jókat hallottam, és a megérkezésem óta már én is megerősíthetem, hogy mindez igaz.”

A nigériai játékos 3+1 éves szerződést írt alá, és már be is kapcsolódott a csapat munkájába.

Maigana hosszú távon akár Joao Victor helyettese is lehet a ZTE-ben – a 22 éves támadó távozását a múlt héten jelentették be Zalaegerszegen, azóta pedig már új klubja, az izraeli Hapoel Beer-Seva is bemutatta a brazil szerzeményt. A múlt héten egyébként a ZTE Joao Victor mellett a moldovai Stefan Bitcától is elköszönt, aki kölcsönben szerepelt Zalaegerszegen.

Joao Victort bemutatták a Hapoel Beer-Sevánál a klub mezében (Fotó: instagram.com/hbsfc)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20 – próbajáték), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria, próbajáték)

Távozók: Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Gundel-Takács Bence (Viktoria Plzen – Csehország), Szendrei Norbert, Akpe Victory (nigériai, Basel – Svájc)