Nemzeti Sportrádió

Történelmi magyar bronzérem a görkorcsolya Eb-n

2026.07.22. 15:47
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Fotó: Nemzeti Versenysport Szövetség
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Gardi Dominika történelmi bronzérmet szerzett a görkorcsolyázók olaszországi Európa-bajnokságán.

Klubja, a Tornádó Team Korcsolyázó SE tájékoztatása szerint Gardi Dominika a 10 000 méter kieséses futam döntőjében megszerezte Magyarország első felnőtt érmét a sportág kontinensviadalán, amely Cardano al Campóban vasárnapig tart.

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