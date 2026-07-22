Történelmi magyar bronzérem a görkorcsolya Eb-n

Gardi Dominika történelmi bronzérmet szerzett a görkorcsolyázók olaszországi Európa-bajnokságán.
Klubja, a Tornádó Team Korcsolyázó SE tájékoztatása szerint Gardi Dominika a 10 000 méter kieséses futam döntőjében megszerezte Magyarország első felnőtt érmét a sportág kontinensviadalán, amely Cardano al Campóban vasárnapig tart.
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