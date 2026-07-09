Nemzeti Sportrádió

A portugáloktól távozó kapitányt már egy másik vb-résztvevő válogatottal hozták hírbe

2026.07.09. 13:32
Címkék
Portugália foci vb 2026 vb 2026 Skócia Roberto Martínez Spanyolország Steve Clarke

A portugál válogatott spanyol szövetségi kapitánya, Roberto Martínez a spanyolok elleni, 1–0-s nyolcaddöntős vereséget követő sajtótájékoztatón jelentette be lemondását. Azóta már egy másik vb-szereplő európai válogatottal hozták hírbe a korábban a belgákat is irányító szakembert.

A talkSPORT szerint Roberto Martínez az egyik esélyes a skót válogatott szövetségi kapitányi posztjára, azok után, hogy a skótoknál a sikertelen csoportkörös szereplés hatására – egy győzelemmel és két vereséggel zártak a skótok, így nem jutottak tovább – lemondott az eddigi kapitány, Steve Clarke.

 

Portugália foci vb 2026 vb 2026 Skócia Roberto Martínez Spanyolország Steve Clarke
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