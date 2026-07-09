Nemzeti Sportrádió

„A 48 csapatos világbajnokság eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket”

2026.07.09. 14:06
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 világbajnokság

A Reuters korábbi labdarúgó-szakírója, a Soccer Business Podcast amerikai alapítója szerint a 48 csapatos világbajnokság eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Simon Evans úgy véli, a futball világa sokat változott: a kisebb válogatottak taktikailag felzárkóztak, a végső különbséget azonban továbbra is a világklasszisok jelentik. A negyeddöntők előtt a brazil válogatott válságáról, Erling Haaland hatásáról, Lionel Messi örökségéről és a futball jövőjéről beszélgettünk vele.

Foci vb 2026
1 órája

Simon Evans: A modern futballban már nem lehet klasszis középcsatár nélkül vb-t nyerni – NS-exkluzív

A Soccer Business Podcast alapítójával a brazil válogatott válságáról, Erling Haaland hatásáról, Lionel Messi örökségéről és a futball jövőjéről beszélgettünk a negyeddöntők előtt.

 

foci vb 2026 vb 2026 világbajnokság
Legfrissebb hírek

Fokozott biztonsági intézkedések Párizsban – négy éve 167 embert vettek őrizetbe a marokkóiak elleni meccs után

Foci vb 2026
43 perce

Marokkó eddig ugyanúgy szerepel, mint 2022-ben – ugyanaz a sorminta is

Foci vb 2026
1 órája

Simon Evans: A modern futballban már nem lehet klasszis középcsatár nélkül vb-t nyerni – NS-exkluzív

Foci vb 2026
1 órája

A portugáloktól távozó kapitányt már egy másik vb-résztvevő válogatottal hozták hírbe

Foci vb 2026
1 órája

Vb-öröknaptár: 7:1-es brazil győzelem és az a bizonyos Zidane-fejes

Foci vb 2026
2 órája

Vb 2026: Az átlagnézőszám alacsonyabb, mint az 1994-es rekordtornán

Foci vb 2026
2 órája

Mourinho: Ami Egyiptommal történt Argentína ellen, fényes nappal elkövetett rablás

Foci vb 2026
3 órája

A Serie A-ba, Torinóba vezethet Orlando Gill újta – sajtóhír

Olasz labdarúgás
3 órája
Ezek is érdekelhetik