A Reuters korábbi labdarúgó-szakírója, a Soccer Business Podcast amerikai alapítója szerint a 48 csapatos világbajnokság eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Simon Evans úgy véli, a futball világa sokat változott: a kisebb válogatottak taktikailag felzárkóztak, a végső különbséget azonban továbbra is a világklasszisok jelentik. A negyeddöntők előtt a brazil válogatott válságáról, Erling Haaland hatásáról, Lionel Messi örökségéről és a futball jövőjéről beszélgettünk vele.