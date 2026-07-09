Nemzeti Sportrádió

Marokkó eddig ugyanúgy szerepel, mint 2022-ben – ugyanaz a sorminta is

P. K.P. K.
2026.07.09. 14:19
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A Franciaország elleni negyeddöntőre készülő marokkói válogatott eddig ugyanúgy szerepel, mint a 2022-es tornán, amikor az elődöntőbe jutott Katarban. Akkor is és most is döntetlennel kezdte a tornát (2022-ben Horvátország, most Brazília ellen), majd két győzelem következett, aztán egy döntetlen, egy győzelem. Most ugyanez a helyzet, és a gólkülönbsége még jobb is a csapatnak, hiszen Katarban öt meccs után öt szerzett és egy kapott góllal állt, most pedig 9–4-gyel áll. Ami a probléma marokkói szempontból, hogy Katarban is a hatodik meccsen következett Franciaország – ahogy az ma Bostonban is lesz –, amely akkor véget vetett az észak-afrikaiak veretlenségének, hiszen 2–0-ra győzött az elődöntőben.

Forrás: x.com/FIFAWorldCup

 

 

 

    

 

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