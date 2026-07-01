Vb 2026, a 16 közé jutásért: Anglia–Kongói DK 0–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
ANGLIA–KONGÓI DK 0–1 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Atlanta, Atlanta Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Adham Makhadmeh (jordán)
ANGLIA: Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O'Reilly – E. Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Rashford – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: Trafford, D. Henderson (kapusok), Chalobah, Stones, Burn, Eze, J. Henderson, R. James, Quansah, Rogers, Mainoo, Watkins, Gordon, Saka, Toney
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaka – Moutoussamy, Sadiki – Mbuku, Mukau, Cipenga – Wissa. Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
A kispadon: Epolo, Fayulu (kapusok), Batubinsika, Kalulu, J. Kayembe, Kapuadi, Kakuta, Pickel, Bongonda, Tshibola, E. Kayembe, Mayele, Bakambu, Banza, Elia
Gólszerző: Cipenga (7.)
AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)
Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Trevoh Chalobah (Chelsea FC), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)
Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)
A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Timothy Fayulu (Noa – Örményország), 1 Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), 21 Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)
Védők: 2 Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), 24 Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), 12 Joris Kayembe (Genk – Belgium), 26 Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), 3 Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), 4 Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), 22 Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), 5 Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)
Középpályások: 14 Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), 8 Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), 25 Edo Kayembe (Watford – Anglia), 7 Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), 18 Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), 6 Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), 9 Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), 10 Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), 11 Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország), 15 Aaron Tshibola (Kilmarnock – Skócia)
Támadók: 13 Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), 19 Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), 17 Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), 23 Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), 20 Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)