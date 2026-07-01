Anglia 1966 óta tartó vb-átkot tört meg – statisztikák

Harry Kane angol rekorder lett: 15. alkalommal volt kezdő egy vb-meccsen ezzel olyan legendákat utasította maga mögé, mint Terry Butcher, Bobby Moore, Bobby Charlton és Ashley Cole.

Harry Kane today makes his 15th World Cup start, the outright most for any men's outfield player for England. pic.twitter.com/6etZro9W4F — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 1, 2026

Brian Cipenga a második leggyorsabb afrikai gólt szerezte az egyenes kieséses szakaszban: a Kongói DK játékosa a hetedik percben talált be Anglia ellen, nála gyorsabb csak a ghánai Kevin-Prince Boateng volt, aki az Egyesült Államok ellen az ötödik percben volt eredményes.

7 - Buts les plus rapides d'une nation africaine en phase à élimination directe de Coupe du Monde :



5' - Kevin-Prince Boateng 🇬🇭en 2010 v USA

7' - Brian Cipenga 🇨🇩 aujourd'hui v Angleterre

9' - Achraf Dari 🇲🇦 v Croatie en 2022



Éclair. pic.twitter.com/8d9DoSwwKb — OptaJean (@OptaJean) July 1, 2026

Anglia szárnyaszegett volt az első félidőben, az első 30 percben egyetlen lövéssel vagy fejessel sem próbálkozott, ilyet a statisztikák 1966-os vezetése óta nem jegyezhettünk fel.

England have recorded their first shot of the game against DR Congo, in the 30th minute.



That is the latest the Three Lions have had their first shot in a World Cup match on record (since 1966). — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 1, 2026

Cipenga gólja végül nem lett rossz ómen Angliának: a britek az 1966-os vb-döntő óta először nyertek úgy vb-meccset, hogy ők kapták az első gólt.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐚𝐧𝐝 𝟐-𝟏 𝐃𝐑 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐨 🇨🇩



England won a World Cup match after conceding the opening goal for only the second time in their history, and first since the 1966 final against West Germany.



Harry Kane's second-half brace took the Three Lions through to the last 16. pic.twitter.com/lsGZJggPgd — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 1, 2026

A Kongói DK ellen duplázó Harry Kane 1990 óta az első angol játékos, aki az egyenes kieséses szakaszban duplázott az angol válogatottban: az olaszországi vb-n Gary Lineker vette be kétszer Kamerun hálóját a negyeddöntőben.

Kane at the double!



England ahead and it's that man again. Harry Kane is the first Three Lions player to score twice in a World Cup knockout match since Gary Lineker vs Cameroon in 1990. pic.twitter.com/pruxb23tXy — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 1, 2026

Ha a 2025–2026-os idényt nézzük, a Premier League-játékosok 100 vb-találatban vállaltak szerepet (gól és gólpassz), ez 52-vel több, mint bármelyik másik liga adata.

100 - Courtesy of Anthony Gordon's assist, Premier League players (those who played in the English top-flight in 2025-26) have registered 100 goal involvements at the #FIFAWORLDCUP in 2026 (54 goals, 46 assists).



That's 52 more than any other league.



Dominance. pic.twitter.com/32RWmeJTtO — OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026

Harry Kane összesen már négy gólt számlál az egyenes kieséses szakaszban, így utolérte az 1966-os vb-győztes Geoff Hurstöt a vonatkozó statisztikában. A Bayern támadóját már csak Gary Lineker előzi meg (6) a háromoroszlánosok közül.

Harry Kane gets his second. ⚽️⚽️



He now moves level with Sir Geoff Hurst (4) for knockout-stage goals for England at the World Cup, with only Gary Lineker (6) netting more for the Three Lions. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/zmQUd2sL89 — Squawka (@Squawka) July 1, 2026

A 2018-as vb óta csak Kylian Mbappénak van több legalább kétgólos meccse a világbajnokságokon, mint Harry Kane-nek.

Since the 2018 World Cup, only Kylian Mbappé (6) has scored more braces at the World Cup than Harry Kane (3). 💫🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/rRNoEdMht6 — Squawka (@Squawka) July 1, 2026

Harry Kane a 13. vb-gólját szerezte, ezzel megelőzte Pelét az örökranglistán.

World Cup goals:



13 — Harry Kane

12 — Pelé pic.twitter.com/byFFkvgt2w — StatMuse FC (@statmusefc) July 1, 2026

Kane már a vb-történelem hatodik leggólerősebb játékosa.

Anglia százszázalékos maradt az egyenes kieséses szakaszban afrikai riválisokkal szemben.