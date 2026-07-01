Nemzeti Sportrádió

Anglia 1966 óta tartó vb-átkot tört meg – statisztikák

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.01. 20:22
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Harry Kane 36 év után az első angol duplázó volt egy egyenes kieséses vb-mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Anglia vb 2026 Kongói DK
Ahogy beszámoltunk róla, Anglia Harry Kane duplájának köszönhetően győzte le hátrányból a Kongói DK-t a labdarúgó-világbajnokságon, és bejutott a legjobb 16 közé. Mutatjuk a legérdekesebb statisztikákat a mérkőzésről.

Harry Kane angol rekorder lett: 15. alkalommal volt kezdő egy vb-meccsen ezzel olyan legendákat utasította maga mögé, mint Terry Butcher, Bobby Moore, Bobby Charlton és Ashley Cole.

Brian Cipenga a második leggyorsabb afrikai gólt szerezte az egyenes kieséses szakaszban: a Kongói DK játékosa a hetedik percben talált be Anglia ellen, nála gyorsabb csak a ghánai Kevin-Prince Boateng volt, aki az Egyesült Államok ellen az ötödik percben volt eredményes.

Anglia szárnyaszegett volt az első félidőben, az első 30 percben egyetlen lövéssel vagy fejessel sem próbálkozott, ilyet a statisztikák 1966-os vezetése óta nem jegyezhettünk fel.

Cipenga gólja végül nem lett rossz ómen Angliának: a britek az 1966-os vb-döntő óta először nyertek úgy vb-meccset, hogy ők kapták az első gólt.

A Kongói DK ellen duplázó Harry Kane 1990 óta az első angol játékos, aki az egyenes kieséses szakaszban duplázott az angol válogatottban: az olaszországi vb-n Gary Lineker vette be kétszer Kamerun hálóját a negyeddöntőben.

Ha a 2025–2026-os idényt nézzük, a Premier League-játékosok 100 vb-találatban vállaltak szerepet (gól és gólpassz), ez 52-vel több, mint bármelyik másik liga adata.

Harry Kane összesen már négy gólt számlál az egyenes kieséses szakaszban, így utolérte az 1966-os vb-győztes Geoff Hurstöt a vonatkozó statisztikában. A Bayern támadóját már csak Gary Lineker előzi meg (6) a háromoroszlánosok közül.

A 2018-as vb óta csak Kylian Mbappénak van több legalább kétgólos meccse a világbajnokságokon, mint Harry Kane-nek.

Harry Kane a 13. vb-gólját szerezte, ezzel megelőzte Pelét az örökranglistán.

Kane már a vb-történelem hatodik leggólerősebb játékosa.

Harry Kane moves up to 6th on the all-time FIFA World Cup scoring chart.
by u/MOinthepast in soccer

Anglia százszázalékos maradt az egyenes kieséses szakaszban afrikai riválisokkal szemben.

 

foci vb 2026 Anglia vb 2026 Kongói DK
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