Anglia 1966 óta tartó vb-átkot tört meg – statisztikák
Harry Kane angol rekorder lett: 15. alkalommal volt kezdő egy vb-meccsen ezzel olyan legendákat utasította maga mögé, mint Terry Butcher, Bobby Moore, Bobby Charlton és Ashley Cole.
Brian Cipenga a második leggyorsabb afrikai gólt szerezte az egyenes kieséses szakaszban: a Kongói DK játékosa a hetedik percben talált be Anglia ellen, nála gyorsabb csak a ghánai Kevin-Prince Boateng volt, aki az Egyesült Államok ellen az ötödik percben volt eredményes.
Anglia szárnyaszegett volt az első félidőben, az első 30 percben egyetlen lövéssel vagy fejessel sem próbálkozott, ilyet a statisztikák 1966-os vezetése óta nem jegyezhettünk fel.
Cipenga gólja végül nem lett rossz ómen Angliának: a britek az 1966-os vb-döntő óta először nyertek úgy vb-meccset, hogy ők kapták az első gólt.
A Kongói DK ellen duplázó Harry Kane 1990 óta az első angol játékos, aki az egyenes kieséses szakaszban duplázott az angol válogatottban: az olaszországi vb-n Gary Lineker vette be kétszer Kamerun hálóját a negyeddöntőben.
Ha a 2025–2026-os idényt nézzük, a Premier League-játékosok 100 vb-találatban vállaltak szerepet (gól és gólpassz), ez 52-vel több, mint bármelyik másik liga adata.
Harry Kane összesen már négy gólt számlál az egyenes kieséses szakaszban, így utolérte az 1966-os vb-győztes Geoff Hurstöt a vonatkozó statisztikában. A Bayern támadóját már csak Gary Lineker előzi meg (6) a háromoroszlánosok közül.
A 2018-as vb óta csak Kylian Mbappénak van több legalább kétgólos meccse a világbajnokságokon, mint Harry Kane-nek.
Harry Kane a 13. vb-gólját szerezte, ezzel megelőzte Pelét az örökranglistán.
Kane már a vb-történelem hatodik leggólerősebb játékosa.
Anglia százszázalékos maradt az egyenes kieséses szakaszban afrikai riválisokkal szemben.