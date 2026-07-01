Tuchel szerint Anglia a lehető legrosszabb módon kezdett a Kongói DK ellen

„Végig hittünk magunkban dacára annak, hogy a lehető legrosszabb módon kezdtük a meccset. Az ellenfél az első lövéséből gólt szerzett, és ezt követően pokolian nehéz dolgunk lett. Az első ivószünet után átvettük a játék irányítását, és szerintem kapnunk kellett volna egy tizenegyest is. A cserék nagy lendülettel szálltak be, és végül ha nehezen is, de meglett a győzelem. Megérdemeltük a gólokat, de rengeteget kellett dolgoznunk értük” – idézi Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány szavait a BBC.

„Szükség van arra a hozzáállására, amellyel akkor is türelmesek tudunk maradni és hiszünk magunkban, amikor nehézzé válik a feladat. Az ellenfél kapusa (Lionel Mpasi – a szerk.) hihetetlen védéseket mutatott be” – mondta a német szakember, hozzátéve, hogy a meccsen duplázó Harry Kane formája folyamatosan javul.

„Kemény meccs volt, de kitartottunk egymás mellett a végsőkig, és ez továbbjutást ért – summázta a találkozón történteket Elliot Anderson, az angolok középpályása. – Ilyenkor a nagy sztároktól várja el az ember, hogy a célba vezessenek minket. Az alapot mi adjuk az ő játékukhoz, és mi juttatjuk el hozzájuk a labdát. (...) Folyamatosan rázódtunk bele a mérkőzésbe. Az első 20 perc borzalmas volt, az ellenfél kapusa hihetetlen volt, de a cserék sokat adtak hozzá a játékunkhoz.”

„Csodásan érzem magam, micsoda őrült meccs volt ez! – így az angolok duplázó csapatkapitánya, Harry Kane. – Kemény csapat a kongói, de az első ivószünet után sokkal jobban játszottunk, ám a kapusuk óriási védéseket mutatott be. Korábban beszéltünk az emberek hősies pillanatairól, és abban maradtunk, hogy ez bárki lehet közülünk, ma nekem jutott a hős szerepe.”

„A hét során sokat beszélgettünk arról, hogy önazonosnak kell lennünk a pályán. Természetesen még van min dolgoznunk, de ezek a meccsek arról szólnak, hogy valahogyan jussunk tovább. Itt ki kell csikarni a győzelmet, és most mi is ezt tettük. Mint minden más ország, örülünk a továbbjutásnak. Most megünnepeljük a sikert a szurkolókkal, majd négy nap múlva kezdődik minden elölről” – mondta a Bayern Münchenben légióskodó csatár.

„Csalódottak vagyunk, mert hittünk a továbbjutásban. Jól játszottunk, de a meccs végén két helyzetből is gólt kaptunk, s a világ egyik legjobbja duplázott ellenünk. Nagy kár, hogy így alakult, de dicséret illeti a srácokat a teljesítményükért. Komoly tapasztalathoz jutottak azáltal, hogy ilyen ellenfelekkel játszhattak. Így épül a Kongói DK futballja: most még nem rendelkezünk rutinnal, de ez benne van a játékban. Folyamatosan tanulunk, s a továbbiakban is fejlődni fogunk. Nyugodtan haladunk tovább, ahogyan ezt eddig is tettük” – értékelt a meccs után a Kongói DK szövetségi kapitánya, Sébastien Desabre.