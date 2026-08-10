Nemzeti Sportrádió

Meghosszabbítja Kane szerződését a Bayern München – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.08.10. 20:52
Fotó: Getty Images
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Bayern München Harry Kane szerződéshosszabbítás
A német élvonalban (Bundesliga) érdekelt Bayern München hamarosan meghosszabbítja angol csatára, Harry Kane 2027-ben lejáró szerződését – írja a The Times értesüléseire hivatkozva a Kicker.

Az angol, illetve német lap beszámolói szerint a bajor klub már megkezdte a tárgyalásokat a hosszabbításról Kane ügynökeivel, s ezen tárgyalások jó ütemben haladnak előre. Az említett források szerint a 33 éves Kane – aki a héten tér vissza Münchenbe nyári szabadságáról – két évvel, 2029 nyaráig hosszabbítja meg kontraktusát, dacára annak, hogy (legalábbis a TeamTalk szerint) a Barcelona és a Tottenham is érdeklődött elérhetősége felől.

 

Bayern München Harry Kane szerződéshosszabbítás
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