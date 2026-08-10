Meghosszabbítja Kane szerződését a Bayern München – sajtóhír

Az angol, illetve német lap beszámolói szerint a bajor klub már megkezdte a tárgyalásokat a hosszabbításról Kane ügynökeivel, s ezen tárgyalások jó ütemben haladnak előre. Az említett források szerint a 33 éves Kane – aki a héten tér vissza Münchenbe nyári szabadságáról – két évvel, 2029 nyaráig hosszabbítja meg kontraktusát, dacára annak, hogy (legalábbis a TeamTalk szerint) a Barcelona és a Tottenham is érdeklődött elérhetősége felől.

Harry Kane is expected to extend his contract with Bayern Munich until 2029, with the German champions planning talks with the England captain this week



Full story by @cc_eckner ⬇️https://t.co/0EftMEuLrX — Times Sport (@TimesSport) August 9, 2026