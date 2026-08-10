Augusztus 19-én veszi át Harry Kane az Aranycipőt

Harry Kane ismét Európa gólkirálya. Az FC Bayern München angol csapatkapitánya a 2025–2026-os idényben 36 gólt szerzett a Bundesligában, ezzel pedig másodszor is elnyerte az Aranycipőt, amelyet a kontinens legeredményesebb bajnoki gólszerzője kap meg. A trófeát augusztus 19-én, az FC Bayern Múzeumban adják át neki.

Kane ezzel újra ugyanabba az illusztris társaságba került, amelynek korábban olyan legendák voltak a tagjai, mint Gerd Müller és Robert Lewandowski. A Bayern korábbi legendás csatára 1970-ben és 1972-ben, a lengyel támadó 2021-ben és 2022-ben hódította el az Aranycipőt – Kane pedig most hozzájuk hasonlóan másodszor lett Európa legjobb góllövője.

Ráadásul az angol támadó ismét pontosan 36 góllal végzett az élen – ugyanannyival, mint két évvel ezelőtt, amikor először kapta meg a rangos trófeát. Teljesítménye alapján idén ismét a FIFA Év játékosa-díjának egyik komoly esélyeseként is számolnak vele.

„Gratulálunk Harry Kane-nek és az FC Bayern Münchennek ahhoz, hogy ismét elnyerték az Aranycipőt” – mondta Tobias Goldbrunner, a Kicker szerkesztőségi igazgatója. „A Kickernél nagy örömmel tölt el bennünket, hogy az European Sports Media szövetség nevében átadhatjuk Harry Kane-nek ezt a különleges elismerést. Harry Kane Európa legjobbjait maga mögé utasítva végzett az élen, miközben ismét szenzációs Bundesliga-szezont produkált. Nemcsak a kapu előtti hatékonyságával nyűgöz le, hanem önzetlen hozzáállásával is inspirálja az egész csapatot. Pályán és azon kívül egyaránt példakép minden generáció számára – és minden pillanatban megmutatja, mi teszi olyan különlegessé a futballt.”

Az Aranycipőt 1968 és 1991 között a francia L'Équipe szaklap, 1997 óta pedig az European Sports Media szövetség adja át a Kicker égisze alatt. A díj korábbi nyertesei között olyan világklasszisokat találunk, mint Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Thierry Henry, Marco van Basten, Ronaldo, Hriszto Sztoicskov vagy éppen Eusébio.

A trófea történetében több korábbi Bayern-játékos is szerepel: Roy Makaay és Luca Toni azonban még más klub színeiben nyerte el az elismerést, a holland a Deportivo La Coruna, az olasz pedig az AC Fiorentina futballistájaként.

A Bayern München elnöke, Herbert Hainer szerint Kane méltó módon lépett a klub legendáinak nyomdokaiba.

„Az FC Bayernnél Harry Kane olyan legendák mellett áll, mint Gerd Müller és Karl-Heinz Rummenigge – és a gólszerzés kiválóságának ezt a hagyományát viszi tovább a jelenben azzal, hogy a csatár mesterségét új szintre emeli” – fogalmazott Hainer. „Pályán és azon kívül egyaránt meghatározó személyisége csapatainak, mert karakterével és közösségi érzésével mindig példát mutat. Büszkék vagyunk arra, hogy az FC Bayern családjának tagja.”

Jan-Christian Dreesen, az FC Bayern igazgatótanácsának elnöke ennél is tovább ment: szerinte Kane nem csupán a klubot, hanem az egész Bundesligát új szintre emelte.

„Amikor Harry Kane játszik, az egész világ figyel. Új szintre emelte az FC Bayernt és a Bundesligát. Egy csatártól szokatlan módon a saját sikerei elé helyezi a csapat sikerét: mindig szem előtt tartja a csapattársait – a pályán és azon kívül egyaránt” – mondta Dreesen.

„A hozzáállása, a képességei és a karaktere teszik generációja legkomplettebb csatárává – és a pályán kívül is abszolút példaképpé. Harry Kane egyszerűen klasszis – és a világ minden trófeáját megérdemli.”

Max Eberl, az FC Bayern sportigazgatója és igazgatótanácsának tagja elsősorban azt emelte ki, hogy Kane játékának legnagyobb értékei nem feltétlenül jelennek meg a statisztikákban.

„Harry nem csupán befejezi az akciókat, hanem a játék láthatatlan pillanatainak mestere is, hiszen mindaz, ami rendkívülivé teszi a játékát, gyakran nem is látható: az időzítése, az a képessége, hogy előre érzékelje csapattársai igényeit, valamint ahogyan teret teremt, mind-mind kiemeli őt a többiek közül” – mondta Eberl.

„A góljai jelentik a csúcspontot, de mögöttük futballintelligencia, csapatszellem és a csapatért végzett fáradhatatlan munka húzódik meg.”

A Bundesliga vezérigazgatója, Marc Lenz szerint Kane újabb Aranycipője elsősorban a hosszú távú világklasszis teljesítményét igazolja.

„Harry Kane évek óta a legmagasabb szintű teljesítménnyel teszi le a névjegyét a Bundesligában és a nemzetközi futballban egyaránt. Az előző Bundesliga-szezonban szerzett 36 góljával ismét bizonyította kivételes kvalitásait és gólerős ösztönét” – mondta Lenz.

„Az, hogy második alkalommal nyeri el az Aranycipőt, rendkívüli teljesítmény, és egyben a világklasszis szintű állandóságát is alátámasztja. Az FC Bayern Münchennel, a Kickerrel és az European Sports Mediával együtt örömmel tisztelgünk e különleges elismeréssel a futballszurkolók előtt világszerte.”

Az Aranycipő átadóünnepségét 2021-ben, a Kicker kezdeményezésére, az FC Bayernnel és a Bundesligával szoros együttműködésben közvetítették először világszerte. Akkor Robert Lewandowski vehette át a trófeát az FC Bayern Múzeumban, az eseményt pedig a Bundesliga számos médiapartnere élőben közvetítette, miközben a Bayern München, a Bundesliga és a Kicker digitális platformjain is streamelték.

A tavalyihoz hasonlóan, amikor Kylian Mbappé vehette át az Aranycipőt a Bernabéu Stadion sajtóközpontjában, idén a Nemzeti Sport újra jelen lesz, ezúttal az FC Bayern múzeumában.