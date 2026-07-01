„Szeretnék ott állni Budapest valamelyik nagy terén a FIFA-trófeával” – exkluzív interjú a brazil mesterrel, aki az egész világ számára elérhetővé tette a vb-trófeát

Minden 1994 nyarán, Pasadenában kezdődött. Miközben Dunga a magasba emelte a negyedik világbajnoki címet érő trófeát, a riói származású Carlini a televízió képernyője előtt elhatározta: neki is kell egy ilyen kupa. Megszállottan járta a boltokat és a riói piacokat, ám hamar rájött, hogy a FIFA legféltettebb ereklyéjének replikái egyszerűen nem léteztek a kereskedelmi forgalomban. Ha nem veheti meg, hát elkészíti – gondolta magában.

Carlini korábban fémipari munkásként dolgozott, így az öntőminták és a precíz fizikai munka világa egyáltalán nem volt idegen számára. Az első próbálkozások azonban még messze jártak a tökéletestől. A végső lökést egy baleset adta meg: amikor Brazília elveszítette az 1998-as döntőt a franciák ellen, Carlini dühében felugrott, a kezében tartott gipszkupa pedig a mennyezeti ventilátornak csapódott és darabokra tört. Ezt követően számtalan fotót ragasztott ki a műhelye falára, és ezek alapján addig csiszolta az öntőformát, amíg az hajszálpontosan meg nem egyezett az eredetivel.

A mesteri pontosságra szükség is volt, hiszen Silvio Gazzaniga ikonikus dizájnja rendkívül részletgazdag: a trófea két, a győzelem mámorában ünneplő futballistát ábrázol, akik a labdát formázó földgömböt – és ezzel szimbolikusan az egész világot – emelik a magasba.

A nemzetközi sajtóban rendre felbukkannak a világbajnoki trófea születéséről szóló mítoszok – miszerint egyetlen darab elkészítése két napig tart –, ám Jarbas a Nemzeti Sportnak adott interjújában cáfolta ezt: „A munkafolyamat nyolcvan százalékát én magam végzem. Van még két ember, aki szintén szeret ezzel foglalkozni, hiszen a replikák készítése egyfajta művészet. Ha egyetlen kupa elkészítési idejét nézzük, az nagyjából három óra. De én már a világbajnokság évének januárjában elkezdem a munkát: először mindegyiknek megcsinálom az öntését, utána pedig egyben lefestem az összeset. Erre a tornára háromszáz darabot készítettem, amelynek az egyharmada már el is kelt. Május 20-án le is álltam a gyártással, 750 reálért (kb. 45 ezer Ft – a szerk.) árulom az elkészült darabokat. Persze, ha Brazília világbajnok lesz, tudom, hogy rengeteget kell még csinálnom!”

Rendszeresen jár mérkőzésekre is (Fotó: Jarbas Carlini)

A kínálat a szurkolók pénztárcájához igazodik: az egydolláros apróságoktól a több százdolláros, prémium kategóriás darabokig minden megtalálható a polcain.

„Készítek egészen különleges darabokat is, amelyeket fényes, krómozott felülettel látok el – nyilatkozta. – Ezek sokkal jobban kitűnnek a tömegből. Az ember konkrétan megláthatja a saját tükörképét a csillogó fémben, miközben megcsókolja a trófeát.”

Kedvenc csapata a Botafogo (Fotó: Jarbas Carlini)

Carlini törzshelye a legendás Maracana Stadion környéke, ahol a turisták és a helyi drukkerek rendszeresen keresik a munkáit. Ehhez a helyszínhez kötődik egy egészen különleges történet is a 2014-es világbajnokságról. Carlini abban az évben összesen öt vb-meccsre jutott be a riói szentélybe, ráadásul úgy, hogy három belépőért egyetlen fillért sem fizetett.

Történt ugyanis, hogy a stadion újjáépítésén dolgozó munkások tiszteletjegyeket kaptak a FIFA-tól, ám mivel a munkálatok befejeztével más építkezésekre vezényelték át őket, a szigorú időbeosztásuk miatt sokan nem tudtak kimenni a mérkőzésekre. Carlininak ekkor zseniális ötlete támadt: a kézzel készített replikákat egyszerűen elcserélte a gazdátlan belépőkre. A munkások így egy örök emlékkel gazdagodtak arról a világbajnokságról, amelynek otthonán a saját kezükkel dolgoztak, az egykori fémipari munkás pedig ott ülhetett a lelátón, ahová szurkolóként már nem lett volna esélye bejutnia.

Carlini műhelyében elérhető az 1970-ig használt eredeti Jules Rimet-kupa élethű másolata, de a kínálat gerincét a jelenleg is használatos FIFA-világbajnoki trófea adja. A kupák gipsz, agyag és speciális cement keverékéből készülnek, majd a mester a választott technológiától függően festett vagy krómozott felülettel látja el őket, de akad prémium minőségű extra kemény gyantából öntött modell is. A paletta ráadásul az évek alatt jócskán kinőtte az eredeti kereteket: ma már a Libertadores- vagy Bajnokok Ligája-trófeák mellett például az Aranylabda, az Aranycipő és az Aranykesztyű másolatai is megtalálhatók a polcokon.

Carlini sohasem puszta megélhetési forrásként tekintett a munkájára. A replikák bevételeiből évről évre a műhelye környékét csinosítja. Ahogy közeledik a világbajnokság, úgy borul a háza és az utca zöld-sárga színekbe. A kapu nemzeti színekben pompázik, a tetőn hatalmas brazil – és egy olasz – zászló lengedezik, a falakat pedig graffitik borítják.

A bejáratnál a Jules Rimet-kupa gigantikus másolata fogadja a látogatókat, amelynek tetején Niké, a győzelem görög istennőjének szobra emelkedik a magasba. Ez az ereklye Brazília futballtörténetének egyik legfájóbb pontját jelképezi: a válogatott 1970-ben, harmadik győzelme után végleg hazavihette a kupát, amelyet tizenhárom évvel később Rióban elloptak, és azóta sem találtak meg.

Ma a Campo Grandé-i műhely népszerű turisztikai látványossággá vált, ahová gyakran látogatnak el a rajongók, különösen a világbajnokság idején.

Legendák között

Harminc év alatt Carlini gipszből öntött trófeái a brazil és a világfutball legnagyobb sztárjainak vitrinjeibe is eljutottak. Munkái többek között Bebeto, Thiago Silva, Clarence Seedorf, Sebastián „El Loco” Abreu és Luiz Felipe Scolari gyűjteményében is otthonra találtak.

Amikor Carlini Pelével találkozott, a biztonságiak nem akarták a háromszoros világbajnok legenda közelébe engedni, de amikor meglátták a kezében a kupát, megenyhült a szívük.

„Még azt is megengedték, hogy megöleljem Pelét. Leírhatatlan érzés volt” – emlékezett vissza, miközben videón keresztül mutatta az átadás pillanatáról készült fényképet, ami a műhelyének falán díszeleg.

Carlini és Pelé találkozása (Fotó: Jarbas Carlini)

A hetvenes évek hősei is nagy szeretettel fogadták a mestert. Jairzinho, a „Hurrikán” szinte kitépte a kezéből a Jules Rimet-kupát, hiszen hiába nyert világbajnokságot, sosem kapott belőle életnagyságú másolatot. Ugyanígy Gerson, az 1970-es döntő gólszerzője is Carlinitől kapta meg a maga relikviáját, akárcsak Carlos Alberto Parreira, aki a mexikói tornán még erőnléti edzőként dolgozott, és annak idején csupán egy miniatűr kupával gazdagodott. Carlos Alberto Torres, a legendás csapatkapitány a Vasco da Gama stadionjában vette át az új trófeát, és Carlini kérésére habozás nélkül újraalkotta a futballtörténelem egyik leghíresebb mozdulatát: ahogy 1970-ben, úgy évtizedekkel később is szenvedéllyel csókolta meg az aranyozott felületet.

Carlos Alberto megcsókolta a Carlini által készített Jules Rimet-kupa másolatát (Fotó: Jarbas Carlini)

Ronaldo, a Fenomén is kapott egy példányt, Ronaldinho megajándékozása pedig váratlan fordulatot vett: miközben a korábbi aranylabdás átvette a modern FIFA-trófea másolatát, testvére és ügynöke, Assis addig kérlelte a mestert, amíg ő is kapott egy Jules Rimet-kupát.

A legnagyobb hatást azonban Romário gyakorolta rá. Az 1994-es világbajnok csatár hosszasan, némán vizsgálta a gipszreplikát, majd őszinte megdöbbenéssel az arcán csak ennyit mondott: hajszálpontosan olyan, mint az eredeti.

„Amikor megajándékoztam az egyik alkotásommal, Romário azt mondta, ez a trófea a népé – idézte fel a pillanatot Carlini. – Hatalmas büszkeség, hogy én lehetek az, aki elhozza az embereknek a világ egyik legvágyottabb tárgyának másolatát.”

Ahogy a nekem küldött videókban sorra mutatja a világsztárokkal készült közös fotóit, egyből hallatszik a hangján a lelkesedés. Hiszen – ahogy ő fogalmaz – ezeken a felvételeken keresztül tudja elmesélni a saját életét. Az egész 1994-ben kezdődött, amikor a riói tévé előtt ülve figyelte az ünneplő Dungát, hosszú évekkel később az egykori csapatkapitány már személyesen dedikálta közös fotójukat.

Jarbas világsztárokkal (fent balról jobbra: Bebeto, Clarence Seedorf, Ronaldinho; lent balról jobbra: Romário, Thiago Silva, Dunga)

Irány Budapest?

Carlini az elmúlt évtizedekben több mint háromezer világbajnoki trófeát készített. Az alkotások mára 17 országba, köztük Európa és Amerika számos pontjára is eljutottak – Magyarországra azonban ezidáig még nem. A magyar futball történelmével azonban lenyűgöző módon tisztában van:

„Még nem küldtem trófeát Magyarországra... De tudom, hogy kettő-nullára vezettetek az 1954-es világbajnoki döntőben, amit végül elveszítettetek. Puskást is ismerem, ő lényegében brazil volt, egy igazi zseni! Emlékszem, 1982-ben láttam a tíz-egyes meccseteket Salvador ellen. Több mint negyven éve vagytok távol a világbajnokságtól, kár hogy a hosszabbítás perceiben gólt kaptatok Írország ellen... Nagy ölelést küldök nektek, és kérlek, szurkoljatok Brazíliának!”

Brazília az egyetlen nemzet, amely a világbajnokságok történetének egyetlen tornájáról sem hiányzott, és öt elsőségével a mai napig a futballvilág legeredményesebb országa. A brazil válogatott azonban 2002 óta nem nyert világbajnokságot. A 2014-es hazai tornát leszámítva még az elődöntőig sem jutott el. Ráadásul éppen azon a meccsen futott bele története egyik legsúlyosabb vereségébe: a Mineirao stadionban Németország 7–1-re győzte le Brazíliát. A meccs Mineiracóként vonult be a brazil futballszlengbe, az 1950-es Maracanazo modern kori párjaként.

Jarbas úgy véli, a nemzeti csapatnak vissza kell térnie a gyökereihez: az ösztönös, látványos megoldásokhoz, a futball őszinte élvezetéhez és ahhoz a stílushoz, amelyet hazájában egyszerűen csak gingának neveznek.

Jarbasnak ráadásul egy különleges, Magyarországhoz kötődő vágya is van:

„Még soha életemben nem jártam külföldön, de hatalmas vágyam, hogy egyszer eljussak Magyarországra. Szeretnék ott állni Budapest valamelyik nagy terén az alkotásaimmal, a Jules Rimet-kupával és a FIFA-trófeával a kezemben. Szeretném látni az örömöt az emberek arcán.”

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