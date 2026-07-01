„Senkit sem érdekelt, amit tudok” – Bielsa feszült hangulatú sajtótájékoztatón búcsúzott Uruguaytól

A kétszeres világbajnok uruguayi válogatott meglepetésre már a csoportkörben búcsúzott a világbajnokságtól, sokan pedig az argentin szövetségi kapitányt, Marcelo Bielsát tették meg bűnbaknak. Ennek némi alapot adott az, hogy a tapasztalt mester a torna során többször is ellenségesen viselkedett például a sajtó munkatársaival, és ellentmondást nem tűrő stílusa miatt még a játékosok is összefogtak ellene, éppen a sorsdöntő Spanyolország elleni mérkőzés előtt.

Bielsa sajtótájékoztatón próbált magyarázatot adni a körülötte kialakult helyzetre: „Teljes bizonyossággal állítom, hogy senkit sem érdekelt, amit tudok – idézte a szakembert a The Independent. – Én pontosan érzem, amikor valaki tényleg kíváncsi arra, amit átadhatok. Ám most amit megpróbáltam közvetíteni, azok közül semmi sem volt fontos. Nem hibáztatok ezért senkit, egyszerűen nem érdekelte az embereket. Ennyi.”

A neves mester konkrét példát is felhozott a helyzet képezésére. Szavai szerint egyszer egy Ausztráliában élő férfi megkereste őt, hogy tanácsokat kérjen, mert Montevideóban szeretett volna edző lenni. Bielsa meghalgatta, s ez a férfi ma már az uruguayi labdarúgásban tevékenykedik: „Emlékeim szerint ő volt az egyetlen ember, akit valóban érdekelt, amit mondani tudok” – tette hozzá.

A sajtótájékoztató második részében Bielsa kitért két incidensre is: először is elnézést kért amiatt, hogy a FIFA hivatalos fotózásán nem tűnt együttműködőnek, másodszor beszélt az emlékezetes, azóta mémmé váló interjúról, amelyet a spanyolok elleni mérkőzés után adott a pálya szélén.

„A televíziós kötelezettségeket mindig ugyanúgy kezelik. Mintha egy vereség után a fájdalom is ugyanolyan lenne, mint a győzelem öröme. Megvárattak a kérdésekkel, miközben én lelkileg teljesen össze voltam törve. Ezért reagáltam úgy, ahogy. De talán udvariasabbnak kellett volna lennem” – magyarázta viselkedését.

A 70 éves Bielsa a játékosokkal ápolt kapcsolatát, és az ehhez köthető pletykákat is szerette volna tisztázni a sajtótájékoztatón: „A játékosokkal való kapcsolatom nem akadályozott minket abban, hogy elérjük az elvárt eredményeket. Voltak elbeszélgetések, sok is volt, az amerikaiak elleni mérkőzéstől kezdve egészen a végéig – fogalmazott, majd hozzátette azt is, hogy a játékosoknak két kérése volt, amelyeket ő teljesített. – A játékosok azt mondták, hogy nem akarnak két csoportban edzeni. Amikor felvetették, hogy együtt szeretnének dolgozni, abszurd lett volna, ha ragaszkodom egy olyan állásponthoz, amelyet ők nem osztottak. A másik kérésük az volt, hogy csökkentsük a megbeszélések számát, ezt is elfogadtam.”

„Semmiképp sem gondolom, hogy kellemetlen helyzetbe hoztam volna – tért át a csapatkapitány Federico Valverde lecserélésére. – Soha nem volt problémám Valverdével, és egyetlen játékossal sem voltam engedékenyebb, mint vele. Elmondtam neki a selejtezők elején, hogy lehet szükségem lesz rá jobbhátvédként, szélsőként vagy belső középpályásként. A válasza az volt, hogy bármelyik poszton játszik, ahol szükség van rá. Alkalmazkodott ezekhez a szerepkörökhöz, és jobban is játszott, mint gondolta volna, vagy amit a közvélemény várt tőle. Mindig is tisztelettel bántam vele. Ha létezik is bármiféle konfliktus, annak az eredetét nem ismerem, mert nekem soha nem volt bajom Valverdével.”