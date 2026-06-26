Nemzeti Sportrádió

Az uruguayi játékosok egy része fellázadt Bielsa ellen – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.06.26. 10:33
Marcelo Bielsa (Fotó: Getty Images)
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Az uruguayi válogatott játékosainak egy része összetűzésbe került Marcelo Bielsa szövetségi kapitánnyal – írja az Espectador Deportes nevű rádió értesüléseire hivatkozva a Globo.

Az említett forrás szerint többek között a Real Madridban légióskodó Federico Valverde, a Manchester Unitedben játszó Manuel Ugarte, a Tottenhamet erősítő Rodrigo Bentancur, valamint a kapus Sergio Rochet  is tagja volt annak a csoportnak, amely azt követelte a rutinos argentin edzőtől, hogy változtasson a módszerein, valamint a csapat játékstílusán a Spanyolország elleni csoportmeccs előtt. 

A játékosok közölték, hogy elégedetlenek az edzések intenzitásával és az ebből fakadó sérülésekkel, továbbá elmondták, hogy ők mély blokkban védekeznének, illetve kontráznának a spanyolok ellen – Bielsa minderre úgy reagált, hogy összehívta az egész keretet egy megbeszélésre, és elmondta, hogy tükrözni fogják a spanyolok hadrendjét.

A 70 esztendős szakember ezután 48 percen keresztül ecsetelte munkájának különböző aspektusait, majd a játékosok szemére hányta, hogy már akkor megpróbálták „megfúrni”, amikor egy idő után nem hívta be a válogatottba Luis Suárezt, de akkor is, amikor kihagyta a vb-keretből Nahitan Nándezt. 

A megbeszélésről több játékos dühösen távozott, míg José María Giménez sikertelenül próbálta csillapítani az indulatokat. Mint ismert, Uruguay két döntetlennel kezdte világbajnoki szereplését, s a Spanyolország elleni, szombat hajnali rangadón dől majd el a továbbjutás kérdése.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
H-CSOPORT
Szombat, 2.00: Zöld-foki-szigetek–Szaúd Arábia (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szombat, 2.00: Uruguay–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

 

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