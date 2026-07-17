Nemzeti Sportrádió

Babonából nem megy el a vb-döntőre az argentin elnök

2026.07.17. 11:19
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Javier Milei (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Javier Milei vb-döntő Argentína
Javier Milei argentin köztársasági elnök babonából nem vesz részt a labdarúgó-világbajnokság vasárnapi New York-i döntőjén, amelyben a dél-amerikai válogatott a spanyolokkal találkozik.

Milei csütörtökön jelentette be, hogy nem utazik az Egyesült Államokba, otthonról nézi majd a mérkőzést, ugyanabban az olivosi házban, amelyben a címvédő eddigi hét vb-mérkőzését is követte. Hozzátette: abban a reményben teszi ezt, hogy így is segíti „nemzete imádott csapatát” a második egymást követő vb-cím megszerzésében. Ennek érdekében ugyanazt a dzsekit fogja viselni tévézés közben, mint korábban. Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a svájciak elleni negyeddöntős mérkőzés során nagyon melege lett, levette a kabátot, és gólt kapott a válogatott, ekkor újra felvette, azóta ebben nézi végig a meccseket.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy Donald Truimp amerikai elnök biztosan ott lesz a helyszínen. 

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Még a trófeát is átadhatja az amerikai elnök.

 

 

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