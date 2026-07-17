Férfi kézi: izlandi, szlovén és dán ellenfelet kapott a Tatabánya az Európa-ligában

Szeptemberben kezdődnek az Európa-liga küzdelmei, az európai szövetség új formátumot dolgozott ki a 2026–2027-es idényre.

A sorozat öt körből áll: a csoportmeccseket rájátszás követi, majd jön a nyolcaddöntő, a negyeddöntő, végül a négyes döntő.

A szeptember 29-től december másodikáig tartó hatfordulós csoportkörben a Tatabánya képviseli Magyarországot. A csoportokból az első két helyezett jut tovább a rájátszásba, és hozzájuk csatlakoznak a Bajnokok Ligájából kieső gárdák.

A Tatabánya az első kalapban kapott helyet, és hatodikként húzták ki a sorsoláson, majd az is kiderült, hogy a H-csoportban szerepel. A második kalapból az izlandi Valur, a harmadikból a szlovén Grosist Slovan, a negyedikből a dán Mors-Thy Handbold került a tatabányaiak mellé.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, 2026–2027

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport: Nexe (horvát), Elverum (norvég), Saint Raphaël (francia), Hammarby (svéd)

B-csoport: Irún (spanyol), Limoges (francia), Hafnarfjördur (izlandi), Maritimo (portugál)

C-csoport: Izvidac (bosnyák), Schaffhausen (svájci), Chambéry (francia), CSM Bucuresti (román)

D-csoport: Sävehof (svéd), Tatran Presov (szlovák), Sesvete Triglav (horvát), Bergischer HC (német)

E-csoport: Flensburg (német), Granollers (spanyol), Buzau (román), Milaneza (portugál)

F-csoport: Benfica (portugál), Karvina (cseh), Torrelavege (spanyol), Hölstebro (dán)

G-csoport: Peliszter (északmacedón), Gummersbach (német), La Rioja (spanyol), Wybrzeze Gdansk (lengyel)

H-csoport: TATABÁNYA, Valur (izlandi), Grosist Slovan (szlovén), Mors-Thy Handbold (dán)