Nemzeti Sportrádió

Kálnoki-Kiss Attila: felülvizsgáljuk a Papp László Budapest Sportaréna tízéves bérleti szerződését

2026.07.17. 12:56
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A Papp László Budapest Sportaréna az ország egyik legjelentősebb rendezvényhelyszíne (Fotó: NS-archív)
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Kálnoki-Kiss Attila Papp László Budapest Sportaréna Nemzeti Sportügynökség Zrt.
Vizsgálat indult a Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ) kötelezettségvállalásaival, az állami tulajdonban lévő sportingatlanok teljes szerződésállományával, köztük a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződésével kapcsolatban – jelentette be közösségi oldalán pénteken Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár.

 

„A Nemzeti Sportügynökség Zrt. néhány nappal a választások előtt, 2026. március 26-án tízéves, 2027. január 1-jétől 2036. december 31-ig tartó bérleti szerződést kötött a Tiborcz Istvánhoz köthető RaMpART csoporttal” – írta Kálnoki-Kiss Attila, aki jelezte: a korábbi bérleti jogviszony ugyanezzel a céggel egyéves időszakra szólt, és az új bérleti szerződésben az szerepel, hogy az a határozott idő lejárta előtt nem felmondható.

„A felülvizsgálat kiterjed arra, hogy indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvényhelyszínének tíz évre történő lekötése, megfelelő versenyt biztosított-e a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket” – tette hozzá a sportállamtitkár.

 

 

Kálnoki-Kiss Attila Papp László Budapest Sportaréna Nemzeti Sportügynökség Zrt.
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