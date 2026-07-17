Lovak és agarak ünnepe – fókuszban a Magyar Derby

Alighanem jóban lehetnek a szervezők az időjárásfelelőssel, mert az előző napok pokoli hősége után kellemes nyári időben rendezhették meg július első hétvégéjén a Szerencsejáték Zrt. Derby és Divat Fesztivált. A budapesti Kincsem Parkban a lóversenyzés, az agársport és a divat világa adott randevút egymásnak, miközben – az ország legelegánsabb szabadtéri eseményén – újfent reflektorfénybe került a régiós és a nemzetközi lósport.

A 14 millió forint összdíjazású 112. Magyar Ügetőderbyben Kaszás Gergő színművész lovával, Ginevrával Fazekas Imre győzött, karrierje során nyolcadszor nyerve meg a 2500 méteres viadalt. A siker sportágtörténelmi jelentőségű, ugyanis Fazekas Imre minden idők legtöbb magyar ügetőderby-győzelmét elérő hajtójává lépett elő. Apró érdekesség, hogy a második helyen lánya, Fazekas Andrea ért célba.

A 12. Magyar Agár Derby döntőjében Louie végzett az első helyen 28.86-os kiemelkedő idővel; a győztes agár tulajdonosa és trénere Papa Adrian. A 22 millió forint összdíjazású 104. Magyar Derby Neptune Des Clos sikerét hozta, a hároméves angol telivérek futamában több mint egy testhosszas előnnyel diadalmaskodott. Lovasa Václav Janácek volt, a páros 2:27.8 perc alatt teljesítette a 2400 méteres távot. A címvédő zsoké, a hatszoros Magyar Derby-győztes Jaroslav Línek Fenomenálissal a hatodik helyen ért célba.

A lósport ünnepének kísérőprogramjai közül ez alkalommal sem hiányozhatott a kalapverseny és divatmustra, a szervezők a legkreatívabb, legelegánsabb kalapokat díjazták.

A hajtó Fazekas Imre (mellette unokája) és Kaszás Gergő, a ló tenyésztője és tulajdonosa a Magyar Ügetőderby díjátadásán

Ginevra a győztesnek járó ünnepi díszben

Ginevra meggyőző fölénnyel nyerte meg a 112. Magyar Ügetőderbyt

Sikert aratott a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály bemutatója

A győztes telivér, Neptune Des Clos és zsokéja, Václav Janácek ünneplése

A Royal Essences Magyar Derby Döntő befutója

Louie és trénere, egyben tulajdonosa Papa Adrian és fia

Az elegancia elválaszthatatlanul hozzátartozik a Derby & Divat Fesztiválhoz

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. július 11-i lapszámában jelent meg.)