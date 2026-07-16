Több legendát is lenyűgözött Marc Cucurella, aki autista kisfiáért szántja fel a pályát

A CÍMBEN FELTETT KÉRDÉSRE alighanem már sokan tudják a választ, akik követik a nemzetközi futballt és a világbajnokságot – bár lehet, a védjegyévé váló bozontos frizurája nélkül nem ismernék őt meg, ha szembejönne az utcán. A 2024-es Európa-bajnokság előtt rengetegen értetlenkedtek, hogy Marc Cucurella mit keres a spanyol keretben és a kezdőcsapatban úgy, hogy előtte összesen négy felkészülési mérkőzésen szerepelt a válogatottban. Ehhez képest nemcsak a kontinenstornán volt megbízható alapember, de a mostani vb-n már a mezőny legjobb védői közé tartozik. A kedd este megnyert elődöntőben a franciák legendás csatárát, Thierry Henryt is lenyűgözte a teljesítménye.

„Spanyolország megmutatta, miért lett Európa-bajnok – idézte az As az Arsenal korábbi támadóját. – Labdával és labda nélkül is uralta a mérkőzést. Marc Cucurella pedig elképesztő. Az emberek nevetnek rajta, pedig senki sem tud átmenni rajta. A harmincadik perctől kezdve sárga lappal futballozott, mégis hibátlanul védekezett, és sorra nyerte a párharcokat Michael Olise és Ousmane Dembélé ellen. Ne szépítsük, zsebre tette őket.”

Az angol válogatott és a Manchester United egykori védője, Gary Neville szintén kiemelte a spanyolok 27 éves balhátvédjét, aki a nyáron, a vb alatt szerződött a Chelsea-ből a Real Madridba.

„Sokkolt a találkozó – idézte az As a kommentátorként dolgozó 51 éves bekket. – Mindenki biztosra vette, hogy nyernek a franciák, ehhez képest simán kikaptak. A szélső védők jelentették a legnagyobb különbséget, Pedro Porro és Marc Cucurella nagyszerűen futballozott a francia szélsők ellen. A túloldalon viszont Lucas Digne-nek nagyon sok problémája volt.”

Ez egyébként azért érdekes, mert a 2024-es Eb előtt még épp Gary Neville volt az, aki élesen kritizálta a hosszú hajú spanyol védőt. Egészen pontosan a válogatott gyenge láncszemének nevezte, és azt mondta, miatta nem lesz Európa-bajnok Spanyolország. Azóta nyilván belátta, mekkorát tévedett, mindenesetre a kontinenstorna után Marc Cucurella ironikus posztban köszönte meg a szurkolást az angolok korábbi legendás játékosának.

Még a belgák elleni mérkőzés után, a franciák elleni elődöntőt megelőzően egy spanyol pszichológus, Natalia Calvo is megszólalt Marc Cucurellával kapcsolatban a lectura.com-nak. Ehhez tudni kell, hogy a spanyol futballista egyik gyermeke, Mateo autizmussal küzd, és a játékos által a szélesebb nyilvánosság számára is ismertebbé vált ez az állapot.

„Marc Cucurella példája jól mutatja, hogy a játékosok nemcsak élsportolók, hanem felelősségteljes emberek, akiknek az aggodalmai és az érzelmei túlmutatnak a pályán – mondta a pszichológus. – Anélkül, hogy kitérnénk a konkrét esetére, a pszichológiában egyre elterjedtebb az a nézet, hogy a türelmet, figyelmet és elkötelezettséget igénylő családi helyzetek rengeteget segítenek az akadályok leküzdésében. Ha valaki nemcsak futballista, hanem mellette apa, társ és barát, az sokkal könnyebben vészeli át a minden sportolót érintő hullámvölgyeket.”

Erről, mármint a labdarúgók emberi oldaláról, az ezzel kapcsolatos nehézségekről a játékos is beszélt még a vb előtt a Marcának adott interjúban.

„A futballban túl sok minden van megengedve – mondta Marc Cucurella, alighanem a túlzott véleménynyilvánításra célozva. – Kár, mert ezt a sportágat rengetegen szeretik, de az emberek időnként átlépnek egy olyan határt, amit nem kellene. Meg kell érteniük, hogy mi sem vagyunk robotok, nekünk is vannak jobb és rosszabb napjaink, és mi is átmegyünk nehezebb időszakokon. Ha ezt elfogadnák, minden sokkal könnyebb lenne.”

Az öltözőben is színes egyéniségnek számít, de már az is furcsa kanyar a pályafutásában, hogy a Barcelona akadémiáján nevelkedett, a nyáron mégis a rivális Real Madridba igazolt. Nemrég üzent is Vinícius Júniornak, mondván, nem baj, ha a brazil nem védekezik, amíg gólokat szerez, addig ő hátul elvégzi a piszkos munkát. A legérdekesebb mégis az, hogy még a franciák elleni elődöntő előtt megkérdezte őt a minutouno.com, mit fogad meg arra az esetre, ha világbajnok lesz Spanyolországgal.

„Ha aranyérmesek leszünk, csináltatok egy kis tetoválást – mondta. – Hogy mit? Luis de la Fuente szövetségi kapitány arcképét. Azt hiszem, elég jó emlék lenne. Ha megnyerjük, megcsinálom. Még nem tudom, hova, ezt majd kitalálom, ha világbajnokok lettünk.”