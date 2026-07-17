Slavko Vincic vezeti a spanyol–argentin vb-döntőt

Magyar idő szerint péntek hajnalban a FIFA kihirdette a helyosztók játékvezetői küldéseit. A legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzést, a Spanyolország–Argentína döntőt Slavko Vincic kapta.

A 46 éves szlovén játékvezető 2010 óta a nemzetközi keret tagja, és a második vb-jén vesz részt. Míg Katarban csak két csoportmeccs jutott neki, addig a tengerentúlon a Brazília–Marokkó (1–1) és a Jordánia–Algéria (1–2) csoportmérkőzések után a legjobb 32 között a Mexikó–Ecuador (2–0) összecsapást fújta.

Vincic munkáját vasárnap este ezúttal is Tomaz Klancnik és Andraz Kovacic segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető pedig a jordániai Adham Mahadmah lesz.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

A szombati Franciaország–Anglia bronzmérkőzést a venezuelai Jesús Valenzuela vezeti, aki Vincichez hasonlóan szintén a második vb-jén szerepel. A dél-amerikai bíró az Ausztrália–Törökország (2–0) és a Bosznia-Hercegovina–Katar (3–1) csoportmeccsek után a 32 között az Elefántcsontpart–Norvégia (1–2) meccsen fújta a sípot.