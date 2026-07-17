Nemzeti Sportrádió

Megvan a női kézilabda Eurokupa négyes döntőjének menetrendje

K. T.K. T.
2026.07.17. 11:08
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A magyar válogatott kispadja (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
kézilabda női kézilabda női kézilabda Eurokupa
A magyar női kézilabda-válogatott szeptember 26-án 13.15-től játszik Norvégiával az Eurokupa elődöntőjében – derült ki az európai szövetség közleményéből.

A szeptember 26-án, szombaton megrendezendő elődöntők párosításaiban Norvégia és Magyarország 13.15-kor találkozik egymással, míg a másik ágon a házigazda Románia 16.00-tól Dániával játszik.

A harmadik helyért zajló mérkőzést és a döntőt ugyanabban az időpontban, egy nappal később, szeptember 27-én, vasárnap játsszák.

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST
A MENETREND
ELŐDÖNTŐ (szeptember 26., szombat)
13.15: Norvégia–Magyarország
16.00: Románia–Dánia
HELYOSZTÓK (szeptember 27., vasárnap)
13.15: bronzmérkőzés
16.00: döntő

 

 

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