Megvan a női kézilabda Eurokupa négyes döntőjének menetrendje

A szeptember 26-án, szombaton megrendezendő elődöntők párosításaiban Norvégia és Magyarország 13.15-kor találkozik egymással, míg a másik ágon a házigazda Románia 16.00-tól Dániával játszik.

A harmadik helyért zajló mérkőzést és a döntőt ugyanabban az időpontban, egy nappal később, szeptember 27-én, vasárnap játsszák.

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST

A MENETREND

ELŐDÖNTŐ (szeptember 26., szombat)

13.15: Norvégia–Magyarország

16.00: Románia–Dánia

HELYOSZTÓK (szeptember 27., vasárnap)

13.15: bronzmérkőzés

16.00: döntő