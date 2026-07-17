Nemzeti Sportrádió

1990 óta tartó sorozat folytatódik a vb-döntőben

2026.07.17. 08:17
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Ahogy beszámoltunk róla, Slavko Vincic vezeti a vasárnapi Spanyolország–Argentína világbajnoki döntőt.

Vincic jelölésével folytatódott egy 1990 óta tartó sorozat: ha egy világbajnokságot nem Európában rendeznek, akkor európai bíró kapja a döntőt, míg ha a kontinensünkön van a vb, akkor nem európai fújja a finálét.

1986-ban a brazil Romualdo Arppi Filho volt, aki nem európaiként Európán kívüli vb-döntőt vezetett, akkor Argentína 3–2-re verte az NSZK-t. Európai bíró európai helyszínen legutóbb 1974-ben vezetett, akkor a házigazda NSZK győzte le Hollandiát az angol Jack Taylor játékvezetése mellett.

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