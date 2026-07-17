Pick Szeged: megegyeztek az áprilisban távozó Jim Gottfridssonnal

A csongrádiak április 11-én jelentették be, hogy szerződést bontottak az Európa-bajnok irányítóval, Jim Gottfridssonnal. A Bajnokok Ligája-győztes, Eb-ezüst- és bronzérmes, világbajnoki második helyezett svéd játékos a közösségi oldalán ugyanazon a napon azt írta, hogy a szegediek egyoldalúan szüntették meg a három évre szóló megállapodását, ami bármiféle indokolás és előzetes egyeztetés nélkül történt, súlyosan megsértve a sportág írott és íratlan szabályait. Hozzátette, ez annak ellenére történt, hogy minden edzésen és mérkőzésen teljes szívvel küzdött a csapatért, maximális odaadással és büszkén viselte ennek a nagy múltú klubnak a mezét.

A svéd játékos úgy fogalmazott: csalódottságát nem tudja szavakba önteni, mert sohasem gondolta volna, hogy egy ilyen presztízsű klub félreteszi a sportetikai és jogi alapelveket, számára ismeretlen okok miatt.



„A klub eljárását jogellenesnek tartom, és jogi stábommal együtt azon fogok dolgozni, hogy a jövőben ilyesmi ne történhessen meg egyetlen kézilabdázóval sem Magyarországon” – közölte április közepén Gottfridsson.

A szegediek honlapján pénteken megjelent rövid közlemény szerint a két fél között az elmúlt időszakban egyeztetések zajlottak a kialakult helyzet rendezése érdekében. Ennek eredményeként olyan megállapodásra jutottak, amely mindkét fél számára elfogadható. A megállapodás a helyzet végleges, kölcsönösen elfogadott és méltányos rendezését szolgálja.



„Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen helyzetbe került. Jim Gottfridsson professzionálisan és sportemberhez méltó módon járt el a klubnál töltött időszak alatt” – szögezték le a csongrádiak. A svéd játékos tavaly nyári érkezése után 31 mérkőzésen 57 gólt szerzett szegedi színekben.